Tizenkilenc góllal legyőztük a törököket az Eurokupa-mérkőzésen

KÉZILABDA

NŐI EUROKUPA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

2. CSOPORT

Törökország–Magyarország 23–42 (14–22)

Jegyzőkönyv hamarosan!

ÖSSZEFOGLALÓ

Az utolsó előtti csoportmérkőzését vívta az Európa-kupában a magyar női kézilabda-válogatott Törökországban szerda este. A kvartett második helyéért és a szeptember végi négyes döntőbe jutásért küzdő, magasabb szintet képviselő mieink számítottak a meccs abszolút esélyesének és végül simán érvényesítették is a papírformát.

Két esztergomi játékos, a jobbszélső Kovács Anett és a balátlövő Faragó Lea maradt ki a 16 tagú magyar meccskeretből (így tehát Falusi-Udvardi Laura volt az egyetlen klasszikus jobbszélső Golovin Vlagyimir együttesében), míg a beálló Juhász Kata először lépett pályára a felnőttválogatottban, a debreceni játékos első két kísérletét egyből gólra is váltotta.

Jó hangulat várta a feleket, de nemcsak a nézők voltak lelkesek, a török csapat is nagy kedvvel vetette bele magát a küzdelembe az elején. Aztán a döcögősebb első percek és 6–6-os állást követően fokozatosan elléptek a mieink. Ahogy egyre jobban összeállt a védekezés és egyre többször védett mögötte Szemerey Zsófi a kapuban, illetve egyre hatékonyabban csaptak le Vámos Petráék a hamar elbizonytalanodó hazaiak hibáira és lőttek gyors gólokat, úgy nőtt a különbség. A 22. percben már tíz volt közte, Csíkos Luca találatával 19–9-re léptek el a mieink, a hazaiak pedig másodszor is időt kértek, ami már valamivel jobban éreztette a hatását, de a szünetben így is megnyugtató, 22–14-es előnnyel vonulhatott be az öltözőbe a Golovin-csapat.

A magyar válogatott jó tempóban folytatta a második felvonást is, így a törökök spanyol trénere, David Ginesta a 36. perc végén a harmadik, utolsó időkérését is abszolválta, de semmivel sem tudta megfékezni a riválist. A vendég kapuba érkezett a kiválóan teljesítő Bukovszky Anna, Golovin bátran forgathatta a felállást és kísérletezhetett. Kijött a két együttes közötti képességbeli különbség, abszolút reális képet festett a csata. A második játékrész első húsz percét 15–5-re nyerte meg a kiváló hatékonysággal támadó magyar nemzeti csapat, amely gond nélkül gyűjtötte be a két pontot és öt nyeretlen találkozó után örülhetett ismét győzelemnek.

A mieink szombaton Csehország ellen zárják a csoportkört Érden és biztosíthatják a továbbjutásukat.

1.Dánia 4 4 – – 134–90 8 2.MAGYARORSZÁG 5 3 – 2 157–125 6 3.Csehország 4 2 – 2 115–122 4 4.Törökország 5 – – 5 127–196 0 AZ EURÓPA-KUPA ÁLLÁSA

PERCRŐL PERCRE