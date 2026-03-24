Miami Open: Kordát is búcsúztatta a selejtezőből jött spanyol

A nap első mérkőzésén két meglepetésember csapott össze a Miami Open férfi egyesének első nyolcaddöntőjében: az előző körben a világelső Carlos Alcarazt búcsúztató Sebastian Korda a selejtezőből érkező, Luciano Darderi és Karen Hacsanov személyében két kiemeltet is kiejtő Martín Landalucéval mérte össze erejét. Az első játszmában az esélyesebb amerikai tagadhatatlanul dominált, tizenkét nyerőt ütve, három bréklabdájából kettőt kihasználva harminckét perc alatt gyakorlatilag erőlködés nélkül nyert 6:2-re.

A második felvonásra Landaluce összekapta magát, megtalálta az addig hiába keresett szerváit is – ez ugyan ahhoz még mindig nem volt elég, hogy Kordától adogatójátékot raboljon, de ahhoz igen, hogy eljusson a rövidítésig, amelyben négy fogadóként megnyert ponttal kiharcolta a döntő szettet.

A húszéves spanyol annyira felbuzdult kétségkívül megsüvegelendő részsikerén, hogy a harmadik játszma második gémjében a meccsen először brékelt, de három játékkal később Korda visszavágott, igaz, hiába: a tizedik játékban Landaluce ismét elvette a szervagémjét, és 2:6, 7:6, 6:4-re megnyerte a mérkőzést. Az egykori junior-világelső egyelőre a legjobb úton halad afelé, hogy a tavalyi sanghaji 1000-es a selejtezőből megnyerő Valentin Vacherot nyomdokaiba lépjen.

Taylor Fritz, illetve Jirí Lehecka jóvoltából a torna 6. és 21. kiemeltje játszott egymással a második keddi találkozón, s az ötödik játékban a negyedik bréklabdáját kihasználó cseh versenyző innen a létező legegyszerűbb utat járva el is jutott a játszmagyőzelemig: a saját szerváinak a közelébe sem engedte az amerikait.

A második játszmában egyáltalán nem is láttunk bréket, így rövidítésig „fajult” a csata. A tie-break az amerikainak sikerült jobban, aki második szettlabdáját értékesítve elérte, hogy itt is a harmadik felvonás döntsön a győztes kilétéről.

A döntő játszmában először Fritz hibázott: a negyedik gémben elvesztette adogatását, és a mérkőzés addigi menete alapján ez nem sok jót ígért neki. Így is lett: Lehecka nemcsak magabiztosan kiszerválta a szettet, hanem még egy bréket hozzá is tett, így 6:4, 6:7, 6:2-re megnyerte a 2 óra 27 perces meccset.

MIAMI OPEN 1000-ES TORNA (9 415 725 dollár, kemény)

FÉRFI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Landaluce (spanyol)–Korda (amerikai, 32.) 2:6, 7:6 (8–6), 6:4

Lehecka (cseh, 21.)–Fritz (amerikai, 6.) 6:4, 6:7 (4–7), 6:2