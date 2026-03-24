Két érkezőt jelentett be a Ferencváros férfi kézilabdacsapata

A Győr február 18-án jelentette be, hogy Borbély Ádám nyártól náluk folytatja, és a kapus pótlását már meg is oldotta a Ferencváros, amely Deményi Xavér érkezéséről számolt be.

Deményi a 2020–2021-es idényben a felnőtt- és a juniorcsapatban is szerepelt, azután a Kecskemétnél és a NEKA-ban is védett az élvonalban, míg jelenleg a Balatonfüred kapusa.

Irányító poszton is erősített a Ferencváros: Kiss Bence Csurgóról érkezik a zöld-fehérekhez. A 25 éves kézis a Ferencváros utánpótlásában szerepelt, valamint a klubnál mutatkozott be az NB I-ben. Később kölcsönbe szerezte meg a Budakalász, amely végül ki is vásárolta Kisst, aki 2024 óta a Csurgó játékosa.