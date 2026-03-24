Két érkezőt jelentett be a Ferencváros férfi kézilabdacsapata

2026.03.24. 16:01
Deményi Xavér és Kiss Bence is visszatér a Ferencvároshoz (Fotó: fradi.hu)
Deményi Xavér és Kiss Bence is a Ferencváros férfi kézilabdacsapatánál folytatja pályafutását, erről a klub hivatalos honlapja számolt be.

A Győr február 18-án jelentette be, hogy Borbély Ádám nyártól náluk folytatja, és a kapus pótlását már meg is oldotta a Ferencváros, amely Deményi Xavér érkezéséről számolt be.

Deményi a 2020–2021-es idényben a felnőtt- és a juniorcsapatban is szerepelt, azután a Kecskemétnél és a NEKA-ban is védett az élvonalban, míg jelenleg a Balatonfüred kapusa.

Irányító poszton is erősített a Ferencváros: Kiss Bence Csurgóról érkezik a zöld-fehérekhez. A 25 éves kézis a Ferencváros utánpótlásában szerepelt, valamint a klubnál mutatkozott be az NB I-ben. Később kölcsönbe szerezte meg a Budakalász, amely végül ki is vásárolta Kisst, aki 2024 óta a Csurgó játékosa.

 

 

Legfrissebb hírek

Kiss Bence: Vissza akarunk vágni a Debrecennek!

Labdarúgó NB I
2026.02.22. 09:42

Az FTC öt góllal kikapott otthon a CSM-től a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.14. 15:50

Pásztor István lesz a Budai Farkasok vezetőedzője

Kézilabda
2026.02.13. 17:55

Magyar válogatott átlövőt igazolt a Ferencváros – hivatalos

Kézilabda
2026.02.11. 15:29

Az FTC a kilencgólos Malestein vezérletével győzött a Sola ellen

Kézilabda
2026.02.08. 15:32

Az FTC legyőzte a Balatonfüredet, Mikler védése is kellett a Szeged sikeréhez a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.02.07. 16:26

Mindhárom csapatunkra kulcsfontosságú meccs vár a női kézi BL-ben

Kézilabda
2026.02.07. 08:54

Női kézilabda: orrtörés miatt kihagyás vár az FTC olimpiai bajnok beállójára

Kézilabda
2026.02.04. 16:47
Ezek is érdekelhetik