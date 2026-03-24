Női kézilabda NB I: edzőt váltott a Mosonmagyaróvár

2026.03.24. 19:32
Dragan Adzsics távozik Mosonmagyaróvárról (Fotó: Nagy Gábor)
A női kézilabda NB I-ben nyolcadik helyen álló Motherson Mosonmagyaróvári KC kedden közös megegyezéssel szerződést bontott Dragan Adzsics vezetőedzővel, és ideiglenesen Stranigg Ferenc eddigi másodedzőt bízta meg a csapat irányításával.

Az óváriak közleményükben kiemelték, hogy a döntést a felek alapos egyeztetést követően, a klub céljait és az együttes jelenlegi helyzetét mérlegelve hozták meg. A csapat irányítását ideiglenesen Stranigg Ferenc másodedző látja el, „miközben a klub vezetése megkezdte az egyeztetéseket a további szakmai irányításról”.

A Mosonmagyaróvár a héten az Esztergommal játszik két mérkőzést: szerdán az NB I-ben fogadja a negyedik helyen álló riválisát, míg vasárnap az Európa-liga negyeddöntőjének visszavágójára utazik. Az első összecsapást Győrben a Mol Esztergom nyerte 36–25-re.

 

