Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Görögország 0–0

Gálfi Dalma búcsúzott Charlestonban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.31. 19:13
Gálfi Dalma búcsúzott Charlestonban
Címkék
Bianca Andreescu Charleston Gálfi Dalma WTA
Az első forduló jelentette a végállomást Gálfi Dalmának a Charlestonban zajló WTA-tenisztornán, miután három játszmában kikapott Bianca Andreescutól.

Gálfi Dalma a korábbi US Open-győztes Bianca Andreescuval kezdett Charlestonban, a kanadait idén már legyőzte egyszer Austinban.

A magyar teniszező, aki legutóbb Miamiban az első fordulóban búcsúzott, nagyszerűen játszott az első szettben, 1:1 után sorozatban öt játékot nyerve húzta be a játszmát.

A második szett elején Gálfi bréklabdákat hárított, 4:3 után viszont elveszítette az adogatását. Bár a következő játékban visszabrékelt, Andreescu újabb játékot nyert fogadóként, amivel kiharcolta a harmadik játszmát. Ott Andreescu 2:1-nél és 4:1-nél is lebrékelte Gálfit, aki Miami után Charlestonban is az első fordulóban búcsúzott. Andreescu a 16. helyen kiemelt Sofia Keninnel találkozik a második körben.

A főtábla másik magyarja, Bondár Anna Magdalena Frech ellen játszik szerdán a második fordulóban.

WTA 500-AS TORNA, CHARLESTON (1 064 510 dollár, salak)
1. forduló
Andreescu (kanadai)–Gálfi (magyar) 1:6, 6:4, 6:1

 

Legfrissebb hírek

Bondár Anna sikeresen vette az első fordulót Charlestonban

Tenisz
20 órája

Két magyar rontott, három javított a legjobb százban a tenisz-világranglistán

Tenisz
Tegnap, 10:01

Ismét Arina Szabalenka lett Miami bajnoka

Tenisz
2026.03.28. 22:23

Ribakina sorozatban ötödször győzte le Pegulát, elődöntős Miamiban

Tenisz
2026.03.25. 20:27

Stollár Fanny továbbjutott Miamiban

Tenisz
2026.03.23. 06:37

Bondár viszonylag simán, Gálfi heroikus küzdelemben veszített Miamiban

Tenisz
2026.03.19. 19:52

Váratlan visszalépés miatt Gálfi Dalma főtáblás Miamiban

Tenisz
2026.03.16. 18:59

Öt magyar az első százban a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.03.16. 09:56
Ezek is érdekelhetik