Gálfi Dalma búcsúzott Charlestonban

Gálfi Dalma a korábbi US Open-győztes Bianca Andreescuval kezdett Charlestonban, a kanadait idén már legyőzte egyszer Austinban.

A magyar teniszező, aki legutóbb Miamiban az első fordulóban búcsúzott, nagyszerűen játszott az első szettben, 1:1 után sorozatban öt játékot nyerve húzta be a játszmát.

A második szett elején Gálfi bréklabdákat hárított, 4:3 után viszont elveszítette az adogatását. Bár a következő játékban visszabrékelt, Andreescu újabb játékot nyert fogadóként, amivel kiharcolta a harmadik játszmát. Ott Andreescu 2:1-nél és 4:1-nél is lebrékelte Gálfit, aki Miami után Charlestonban is az első fordulóban búcsúzott. Andreescu a 16. helyen kiemelt Sofia Keninnel találkozik a második körben.

A főtábla másik magyarja, Bondár Anna Magdalena Frech ellen játszik szerdán a második fordulóban.

WTA 500-AS TORNA, CHARLESTON (1 064 510 dollár, salak)

1. forduló

Andreescu (kanadai)–Gálfi (magyar) 1:6, 6:4, 6:1