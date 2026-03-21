Fucsovics kikapott a világranglista nyolcadikjától a miami tenisztornán



A két játékos hatodszor találkozott egymással, az eddigi összecsapásokat tekintve 3–2-re vezetett a kanadai, akit jelenleg a nyolcadik helyen jegyeznek a világranglistán. Az előző, 2024-es antwerpeni mérkőzésüket ő nyerte.

Az első játszma kiegyenlített küzdelmet hozott, 3:3 után két brék következett, majd rövidítésben dőlt el az első felvonás. Ebben az ATP-rangsorban 54. Fucsovics sokat rontott, a kanadai így bő egy óra játék után előnybe került.

A 34 éves nyíregyházi sportoló a második felvonásban rögtön elvette riválisa szerváját, Auger-Aliassime azonban egyből visszabrékelt, majd egy közel tízperces játékban előnybe került. A 25 esztendős ellenfél 3:2-nél ismét elvette Fucsovics adogatását, a hatalmasat küzdő magyar teniszező azonban azonnal visszajött, majd egyenlített (4:4).

Auger-Aliassime újabb sikeres adogatójátéka után Fucsovicsnak a meccsben maradásért kellett szerválnia, és higgadt tudott maradni. Hasonló helyzetbe került egy játékkal később is, ellenfele 30:40-nél meccslabdához jutott, Fucsovics kockáztatott, második, biztonsági szervája után befutott röptézni, de Auger-Aliassime magabiztosan elütött mellette, lezárva ezzel az összecsapást.

TENISZ

ATP-TORNA, MIAMI

Egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért)

Félix Auger–Aliassime (kanadai, 7.)–Fucsovics Márton 7:6 (7–3), 7:5

(MTI)