Nemzeti Sportrádió

Fucsovics kikapott a világranglista nyolcadikjától a miami tenisztornán

R. P.R. P.
2026.03.21. 21:08
Fotó: Lengyel Viktória Gréta
Címkék
Felix Auger-Aliassime Fucsovics Márton Miami
Fucsovics Márton két szoros játszmában vereséget szenvedett a 7. helyen kiemelt Félix Auger-Aliassime-tól a miami kemény pályás tenisztorna férfi versenyének 2. fordulójában.


A két játékos hatodszor találkozott egymással, az eddigi összecsapásokat tekintve 3–2-re vezetett a kanadai, akit jelenleg a nyolcadik helyen jegyeznek a világranglistán. Az előző, 2024-es antwerpeni mérkőzésüket ő nyerte.

Az első játszma kiegyenlített küzdelmet hozott, 3:3 után két brék következett, majd rövidítésben dőlt el az első felvonás. Ebben az ATP-rangsorban 54. Fucsovics sokat rontott, a kanadai így bő egy óra játék után előnybe került.

A 34 éves nyíregyházi sportoló a második felvonásban rögtön elvette riválisa szerváját, Auger-Aliassime azonban egyből visszabrékelt, majd egy közel tízperces játékban előnybe került. A 25 esztendős ellenfél 3:2-nél ismét elvette Fucsovics adogatását, a hatalmasat küzdő magyar teniszező azonban azonnal visszajött, majd egyenlített (4:4).

Auger-Aliassime újabb sikeres adogatójátéka után Fucsovicsnak a meccsben maradásért kellett szerválnia, és higgadt tudott maradni. Hasonló helyzetbe került egy játékkal később is, ellenfele 30:40-nél meccslabdához jutott, Fucsovics kockáztatott, második, biztonsági szervája után befutott röptézni, de Auger-Aliassime magabiztosan elütött mellette, lezárva ezzel az összecsapást.

Egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért)
Félix Auger–Aliassime (kanadai, 7.)–Fucsovics Márton 7:6 (7–3), 7:5

(MTI)

 

Legfrissebb hírek

Miami tenisztorna: Fucsovics kétszettes sikerrel kezdett

Tenisz
Tegnap, 22:32

Tenisz: Novak Djokovics visszalépett a miami mesterversenytől

Tenisz
2026.03.16. 21:42

Öt magyar az első százban a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.03.16. 09:56

Fucsovics francia ellenfél ellen búcsúzott Indian Wellsben

Tenisz
2026.03.09. 06:34

Fucsovics Márton az ötödik kiemeltet is legyőzte Indian Wellsben

Tenisz
2026.03.07. 06:25

Fucsovics Márton továbbjutott, Gálfi Dalma kiesett az Indian Wells-i tenisztonán

Tenisz
2026.03.05. 06:45

Marozsán rontott, Fucsovics javított a világranglistán

Tenisz
2026.02.23. 09:38

Fucsovics kikapott a 2024-es győztestől Dohában

Tenisz
2026.02.18. 13:47
Ezek is érdekelhetik