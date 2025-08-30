Nemzeti Sportrádió

Öt évre eltiltották a bundázó bolgár teniszezőt

2025.08.30. 13:15
Illusztráció: Getty Images
Szimon Ivanov bolgár teniszezőt öt évre eltiltották a sporttevékenységtől tiltott fogadások és bundázás miatt – jelentette be a sportág tisztasága felett őrködő szervezet, a Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA).

A 25 éves játékos, aki az ITIA bizonyítékai szerint 2022 februárja és októbere között több mint 196 ezer euró értékben illegálisan fogadott, nem volt hajlandó részt venni az ügyével kapcsolatos meghallgatásokon.

Az ITIA az után indított vizsgálatot, hogy csaknem tucatnyi bejelentést kapott Ivanov 2019 novembere és 2024 áprilisa között lejátszott mérkőzéseivel kapcsolatban, s a nyomozás során kiderült, hogy a bolgár teniszező több alkalommal is bundázott. A 2030. augusztus 14-én lejáró eltiltási időszak alatt Ivanovnak tilos játszania, edzősködnie vagy teniszversenyeken részt vennie.

A bolgárnak a legjobb világranglistás pozíciója egy 598. hely volt, amelyet 2023-ban foglalt el.

 

