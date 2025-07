Dimitrov kétszettes előnyben feladta a meccset, Sinner játszmagyőzelem nélkül jutott tovább

Nincs erre jobb szó: parádésan szervált a Marin Cilic elleni mérkőzésének első két játszmájában Flavio Cobolli. Míg a 23 éves olasz fogadóként rendre megszorongatta nála 13 esztendővel idősebb vetélytársát, Cobolli szerváinál a horvát térfelén valóságos szőnyegbombázás volt, minek eredményeképp Cilic gyakran sétált fejét ingatva egyik sarokból a másikba, s ha bele is tudott kapni egy-egy adogatásba, nem sok sansza volt azt a pályára visszaütni. Nem csoda hát, hogy az első szettben 3:2-nél, a másodikban 2:2-nél felmondták az idegei a szolgálatot, ami pont elég volt ahhoz, hogy az itáliai teniszező 6:4, 6:4-gyel kétjátszmás előnybe kerüljön.

A harmadik felvonásban aztán a veterán összeszedte magát, egy játszmalabdát elrontva, majd kettőt hárítva eljutott a rövidítésig, amelyet 7–4-re meg is nyert. Sőt, a negyedik szettben 3:3-nál el is nyerte az olasz adogatását, de a sajátját nem tudta hozni. Innentől helyreállt a világ rendje, mindkét játékos kínosan ügyelt a szerváira, Cilic esetében ugyanis egy újabb „benyelt” brék végezetes lehetett volna, Cobolli pedig nem akarta még jobban felhozni nagy csatákat megélt ellenfelét. Így megint csak tie-break lett a nóta vége, ezúttal a fiatalabb játékos volt a precízebb, és 3 óra 27 perc alatt beverekedte magát a negyeddöntőbe, ahol Novak Djokoviccsal játszik.

Novak Djokovics ugyanis négy szettben továbbjutott a következő mérkőzésen. A szerb negyedszer találkozott Alex de Minaurral (eddig kétszer verte meg), miután a tavalyi wimbledoni csatájuk elmaradtuk, mivel akkor az ausztrál teniszező visszalépett a negyeddöntős találkozó előtt a küzdelmektől. Most a nyolcaddöntőben már farkasszemet néztek egymással, és az első szett nagyon simán De Minauré lett, aki háromszor is brékelte ellenfelét – ehhez az is kellett, hogy a korábbi világelső 16 ki nem kényszerített és négy kettős hiba mellett csupán nyolc nyerőt ütött. Djokovicsnak váltania kellett, és sikerült, hiszen egyből brékelt, majd hiába egyenlített az ausztrál a hatodik bréklabdájából, utána újra elveszítette az adogatójátékát. A 24-szeres Grand Slam-győztes 3:2-es vezetésénél még jött egy brékváltás, ezután viszont már nem hibáztak a felek, így a második szettet behúzta a 38 éves klasszis.

A harmadik játszmában mindketten sokkal stabilabban játszottak, jobban vigyáztak a szervagémjeikre, azonban 4:4-nél Djokovics kihasználta a második bréklabdáját, majd ki is szerválta a szettet. A következő felvonás során sokáig úgy tűnt, döntő játszmába torkollik a találkozó, ugyanis De Minaur elhúzott 3:0-ra, sőt, később labdája volt az 5:1-hez is. A szerb kiválóság azonban nem került kettős brékhátrányba, majd fantasztikusan teniszezve egyenlített, amivel lélektani fölénybe került, miközben meg is nyugodott. Egy semmire hozott szervagém után Djokovics ismét brékelt, majd egy love game-mel kiharcolta a továbbjutást (3 óra 20 perc alatt), így pályafutása során 16. alkalommal szerepelhet a negyeddöntőben Wimbledonban.

Az előző körben Fucsovics Mártont búcsúztató Ben Shelton is elveszítette az első szettet, 1:2-nél brékhátrányba került, ahonnan nem tudott visszajönni, Lorenzo Sonego kihasználta a harmadik játszmalabdáját. Az amerikai játékos majdnem a második felvonás során is nehéz helyzetbe került, azonban 1:1-nél két bréklabdát hárított, s nem is engedett már gémet ellenfelének a szettben. A következő játszma közepén brékváltás után jutottak el a felek tie-breakig, amelyet a világranglista 10. helyezettje simán megnyert, majd a negyedik szettben 6:5-nél az első brék- és meccslabdáját kihasználva 3 óra 8 perc játék után továbblépett, és először játszhat negyeddöntőt Wimbledonban – Jannik Sinner ellen.

A világelső Jannik Sinner rendkívül kiegyensúlyozott Grigor Dimitrovval találkozott (akit eddig ötből négyszer legyőzött). A 2014-ben Wimbledonban elődöntős bolgár teniszező a második gémben brékelte ellenfelét, s az első szettben az olasz játékosnak csak egy bréklabdája volt, amivel nem tudott élni. Dimitrov remekül adogatott a játszma során, hat ászt is ütött, illetve a 15 nyerője mellett csak nyolc ki nem kényszerített hibát követett el. A 34 éves teniszező a második szettet is remekül kezdte, egyből brékelt, majd pedig szépen hozta a szervagémjeit is. A világranglista-vezető, úgy tűnt, nem egészséges, a fizioterapeuta is bejött hozzá a könyöke miatt, ennek ellenére 4:5-ös hátrányban brékelt, és játszmában maradt. Dimitrov viszont ismét előnybe került, fogadóként megnyerte a játékot, majd újfent adogathatott a szettért, ám Sinner hálóról átpattanó labdája miatt nem jutott két játszmalabdához. Később mégis akadt három esélye is, és az utolsóval már élni tudott, mivel a háromszor GS-győztes outot ütött.

A második szett után hosszabb szünet következett, mert behúzták a tetőt a helyiek nyugalma érdekében, így Sinner rendezhette gondolatait, illetve volt ideje hatni a fájdalomcsillapítónak, amit bevett a könyöksérülése miatt. Mindketten szépen hozták az adogatójátékaikat 2:2-ig, aztán ápolás miatt állt a játék, ám ezúttal Dimitrovnak akadt problémája. Úgy tűnt, a bolgár játékos a mellizmát fájlalja, és nem is tudta folytatni a mérkőzést, kezet nyújtott a székbírónak – amennyire tudott, mivel alig bírta felemelni a jobb karját. Óriási dráma, Sinner kétszettes hátrányban továbbjutott, Dimitrov pedig sorozatban az ötödik Grand Slam-tornáján adta fel a meccsét (egy éve a nyolcaddöntő, a US Openen a negyeddöntő, az idei két GS-en pedig az első forduló jelentette a végállomást emiatt).

A női egyes első hétfői mérkőzésén Belinda Bencic elkapta a 18. kiemelt Jekatyerinna Alekszandrovát. A svájci teniszezőnő az első játszmában két brékkel már 4:1-re vezetett az orosz ellen, amikor majdnem kiengedte a kezéből a szettet, de végül a rövidítésben nyerni tudott. A második szettben Bencic 4:3-as vezetésnél kezdődött el a „bakiparádé”, ő kétszer brékelt, míg ellenfele csak egyszer, így végül 6:4-gyel ez a játszma is az övé lett – összességében mondhatjuk, hogy a kevesebbet hibázó teniszező jutott tovább.

A nap második összecsapásán is pályára lépett orosz versenyző, Ljudmila Szamszonova viszont továbbjutott. A 26 éves játékos bár az első gémben rögtön brékhátrányba került, később a brékcsatából ő jött ki jobban, ugyanis Jéssica Bouzas Maneiro eggyel többször, négyszer veszítette el az adogatójátékát az első szettben. A második játszma ezzel szemben csak bréket hozott, a spanyol teniszező pedig a legrosszabbkor, 6:5-es hátrányban bukta el a szervagémjét, így elveszítette a mérkőzést. Szamszonova 1 óra 44 perc alatt nyert, és először játszhat negyeddöntős egyesben Grand Slam-tornán.

A harmadik mérkőzésen is érdekelt volt orosz játékos, a mindössze 18 esztendős Mirra Andrejeva az első szettben kétszer brékelte Emma Navarrót, s a harmadik játszmalabdáját kihasználva előnybe került. A második szettben mindkét teniszező meglehetősen gyengén játszott adogatóként, az első hat gémben csak egyszer nem volt brék, a 7. helyen kiemelt orosz a negyedik játékban három bréklabdát hárítva hozta a szervagémjét. Az amerikai riválisa 5:3-nál a meccsben maradásért adogatott, de semmire elbukta a gémet, így Andrejeva 77 perc alatt továbbjutott.

A korábbi világelső Iga Swiateket a meccs elején kétszer brékelte Clara Tauson, aki így 3:1-es előnybe került, de a szett közepén a lengyel teniszező egyenlített, majd 5:4-nél újabb brékkel megnyerte a játszmát. A folytatásban az ötszörös Grand Slam-győztes játékos 2:1-es vezetésénél a harmadik bréklabdáját kihasználta, aztán ellenfele következő adogatójátékát is megnyerte, a 68 perces mérkőzés kiszerválása pedig szintén nem jelentett gondot neki. Swiatek túlszárnyalhatja eddigi legjobb wimbledoni eredményét, amikor a negyeddöntőben búcsúzott, Szamszonován kell majd túljutnia a négy közé jutáshoz.

WIMBLEDON, LONDON (53 550 000 font, fű)

4. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

Cobolli (olasz, 22.)–Cilic (horvát) 6:4, 6:4, 6:7 (4–7), 7:6 (7–3)

Djokovics (szerb, 6.)–De Minaur (ausztrál, 11.) 1:6, 6:4, 6:4, 6:4

Shelton (amerikai, 10.)–Sonego (olasz) 3:6, 6:1, 7:6 (7–1), 7:5

Sinner (olasz, 1.)–Dimitrov (bolgár, 19.) 3:6, 5:7, 2:2-nél Dimitrov feladta

NŐI EGYES

Bencic (svájci)–Alekszandrova (orosz, 18.) 7:6 (7–4), 6:4

Szamszonova (orosz, 19.)–Bouzas (spanyol) 7:5, 7:5

Andrejeva (orosz, 7.)–Navarro (amerikai, 10.) 6:2, 6:3

Swiatek (lengyel, 8.)–Tauson (dán, 23.) 6:4, 6:1

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

FÉRFI EGYES

Sinner (olasz, 1.)–Shelton (amerikai, 10.)

Cobolli (olasz, 22.)–Djokovics (szerb, 6.)

Fritz (amerikai, 5.)–Hacsanov (orosz, 17.)

Norrie (brit)–Alcaraz (spanyol, 2.)

NŐI EGYES

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Siegemund (német)

Anisimova (amerikai, 13.)–Pavljucsenkova (orosz)

Andrejeva (orosz, 7.)–Bencic (svájci)

Swiatek (lengyel, 8.)–Szamszonova (orosz, 19.)