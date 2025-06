Stollár Fanny Wimbledon után szakít párospartnerével

Hogy halad a felkészülése?

Nem volt rá sok idő, megállás nélkül versenyeztem, két napra sikerült hazajönni, nem is tudom, hány hét után. Szóval maga a verseny volt a felkészülés, meg két nap itthon, amikor tudtam füvön edzeni. Szombat reggel utaztam repülővel Wimbledonba – válaszolta Stollár Fanny, aki karriercsúcsot jelentő 43. helyen áll a páros-világranglistán.

Juniorként Grand Slam-győztes volt Wimbledonban párosban tíz éve. Fontos ez a hely önnek?

Mindenképpen különleges helyszín, önbizalmat is ad, ha olyan tornán versenyzel, amelyet már megnyertél, igaz, juniorként, ami teljesen más volt. Mégis jó érzés, hogy nem egy meccset játszottam ezeken a pályákon, és győztem.

Nagyon szép győzelmet arattak az orosz Irina Hromacsjovával s’Hertogenboschban a 250-es tornán, erős párosokat vertek meg. Minden klappolt azon a héten?

Minden klappolt? Tizenöt perccel az első meccs előtt döntöttem el, hogy próbáljuk meg, mert ha nyerünk, pihenhetünk két napot. Elkaptam egy vírust, olyan gyenge voltam, hogy nem tudtam beütni sem, majdnem elájultam, de mondtam, vállaljuk, ha nyerünk, nagyszerű, ha baj van, feladjuk. Az első kört túléltük, aztán a párom lázasodott be, így játszott a nyolc között és az elődöntőben, tehát nem voltunk a topon.

Mik az ő erősségei?

Jól játszunk együtt, viszont Wimbledont követően szétmegyünk, nem fogunk többet együtt szerepelni. Nem jövünk ki igazán jól egymással a pályán, kívülről biztosan több összhangot látni az ellenfelünknél, mi inkább szinglit játszunk párosban is. Viszont még így is nyerünk, mert jók vagyunk, kihozzuk a maximumot magunkból, és szerintem ha meglenne az összhang köztünk, még többre vinnénk.

Mire számít Wimbledonban?

A Garroson is benne volt a pakliban a jó eredmény, de nem fogtunk ki jó napot, meglátszott, hogy ritkán játszunk ilyen szinten meccseket. Kiemeltként indultunk Párizsban, kiemeltként indulunk most is, itt is fontos a jó sorsolás, legalább nem kaphatom meg harmadszor is idén az első körben Katerina Siniakovát és Taylor Townsendet. A nem kiemeltek is erősek, nincs egyszerű első kör, minden páros veszélyes (Stollárék a Roland Garroson döntős szerb Alekszandra Krunics és a holland Suzan Lamens kettősével kezdenek – a szerk.). Hogy párosspecialista vagy egyéniben jó ellen könnyebb párost játszani, az nagyon játékosfüggő.

Az utóbbi években rengeteget küszködött sérüléssel. Mostanában elkerülik?

Tényleg nagyon sokat voltam sérült, de ebben az évben csak párosoztam, és ezt sokkal jobban bírom. Nincs súlyosabb sérülésem, persze vannak állandó fájdalmak, de semmi drasztikus, ez sokkal jobb a korábbi helyzetnél.

Az egyessel mi a helyzet?

Jó most a páros, ezzel a ranglistahelyezéssel mindenhová bekerülök, ezres tornára, Grand Slamre, tehát nincs olyan verseny, amit kihagynék, mondjuk, egy tunéziai 25 ezresért, ha felférek a táblájára. Mindezt olyan körülmények között, amit elképzelni sem tud senki, totális mínuszban, és nem sok mindent kapsz a pénzedért. Szóval nehéz váltani, sok rosszabb év után visszatértem a legjobbak közé párosban, véletlen, hogy ebben az évben, de ennek így kellett lennie.

Mennyire nehéz mellőzni a szinglit?

Egyáltalán nem nehéz, mert megvan a versenyhelyzet így is. Igaz, alkalmazkodni kell valakihez, ami nem könnyű, de lazábbra fogom, ahogy mindig is csináltam, élvezem a párost, ez a jó nekem!

Párosban a 43. helyen áll a ranglistán, van ennél is feljebb?

Fél éve párosozom ilyen szinten, benne van még fél év, bőven tudok pontokat gyűjteni. A 43. hely nem rossz, az év eleji célom az volt, kerüljek be a top ötvenbe, amit májusra már elértem. Van még ebben lehetőség, nincs sok megvédendő pontom, a nagy versenyek segítségével tudok előrehaladni az év végéig.