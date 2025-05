Marozsán edzője szerint az igazi különbséget a szervák jelentették

„Nem volt rossz meccs, az igazi különbséget a szervák jelentették. Időnként Fábián is jól ritörnözött, de Mensík adogatásainak ereje sokkal nagyobb volt, mint az övé, majdnem 30 kilométer per órával ütött gyorsabban, ez volt a kulcs. Több szakemberrel beszéltem a meccs után, ebben mindenki egyetért, még a cseh edzője is – a játék többi elemében nem volt köztük differencia” – nyilatkozta a mérkőzés után Marozsán Fábián vezetőedzője, Roman Hajdusík.

A tréner hozzátette: továbbra is úgy látja, mentálisan nagyon erős tanítványa.

„Végig küzdött, harcolt, ellenfele már a meccsért adogatott, amikor visszabrékelt a második szettben, majd meccslabdát is hárított. Nem adta fel, és sokszor nyomta is lefele a pályáról Mensíket, ütött szép nyerőket is, sokszor kényszerítette védekezésre a cseh teniszezőt. Muszáj volt gyorsan játszania, mert ha lassítani próbálta a ritmust, riválisa azonnal támadni kezdett” – fejtette ki Hajdusík.

A szakember arra is kitért, benne volt, hogy meglesz a döntő szett, de a rövidítésben a kettős hiba Marozsán oldalán végleg eldöntötte a találkozót.

„A tie-breakben mindig bármi lehet, de egyszer kiütötte a labdát, aztán kettős hibával adott pontot az ellenfélnek, pedig ilyen helyzetben nem lehet. Még többet kell dolgoznunk a szervákon, a gyorsaságon és a beütött első szervák arányán is javítani kell” – tette hozzá.

Marozsán Fábián máris hazautazik, jövő héten pedig valószínűleg a genfi 250-es viadalon lép pályára – egyelőre negyedik várakozó, edzőivel úgy gondolják, fel fog férni a főtáblára. Amennyiben mégsem, a hamburgi 500-as viadal selejtezőjében indul.