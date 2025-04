Udvardy Panna főtáblára jutott Madridban

Udvardy Panna karrierje során második alkalommal találkozott Jule Niemeierrel, – két éve februárban a mexikói Meridában játszott meccsükön Udvardy két, rövidítésben megnyert játszmában győzött.

Most is szorosan indult a mérkőzés, Udvardy csak két-két bréklabda hárítása után hozta első két adogatójátékát, utána viszont beindult, kétszer is elvette német ellenfele szerváját, s ezzel 36 perc alatt 6:2-re be is húzta az első játszmát. A kaposvári születésű teniszező a folytatásban sem lassított, rögtön elvette Niemeier adogatását, majd hozta a sajátját – ezzel sorozatban a nyolcadik játékot nyerte meg Udvardy. A játszma elején kiharcolt előnyét remek játékkal őrizte is, sokat elárul, hogy a német fogadóként az utolsó három játékban mindössze két labdamenetet nyert meg. Udvardy végül fogadóként, 5:3-as előnynél jutott először meccslabdához, amit ki is használt, s ezzel pályafutása során először került fel a madridi ezresen a főtáblára.

A magyar teniszező az első fordulóban a szintén a selejtezőből első kiemeltként a főtáblára jutó, a világranglistán 76. helyen álló orosz, Anna Blinkova ellen játszik majd, a találkozó győztesére pedig a világelső Arina Szabalenka vár majd a második körben. Udvardy és Blinkova eddig egyszer találkozott egymással, a 2023 januárjában az Australian Opent felvezető hobarti torna selejtezőjében lejátszott meccset az orosz 6:4, 6:3-ra nyerte.

WTA 1000-ES TORNA, MADRID (7 831 720 euró, salak)

SELEJTEZŐ, 2.FORDULÓ

Udvardy Panna–Jule Niemeier (német) 6:2, 6:3