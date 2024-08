US Open: Marozsán Fábián most felkészültebben várja a New York-i versenyt

– A második főtáblája következik a US Openen. Milyennek látja a New York-i versenyt a többi Grand Slamhez viszonyítva?

– Felemás érzéseim vannak – felelte a Nemzeti Sport érdeklődésére vasárnap délután a 24 éves Marozsán Fábián. – Nagyon nagy Grand Slam, rengeteg az ember, de elég koszos, és rengetegen hoznak be magukkal ételt, ami miatt kicsit kellemetlen a szag, illetve a legális marihuána használata is zavaró a szabadtéri bemelegítéseknél, ugyanakkor jó a hangulat az edzéseken és a meccseken is. Feltűnő tavalyhoz képest, hogy gyorsabbak az edző- és a meccspályák is, Cincinnati vagy Montreal sem volt ennyire gyors, ez meglepő, és feltűntek a rosszul pattanó labdák is, vagy oldalra pattantak, vagy nem pattantak fel eléggé, ezt más játékosoktól is hallottam.

– Mi volt a programja az elmúlt napokban, és mi lesz az első fordulóig?

– Szerda késő este érkeztünk meg Winston-Salemből, miután ott kikaptam, másnap edzettem még egyet, aztán Charlotte-ból közvetlen járattal repültünk New Yorkba minimális késéssel. Csütörtöktől három napon át egyszer tudtam csak mérkőzéspályán tréningezni, egyébként az edzőpályákon jutottam lehetőséghez, öltözni, étkezni és konditerembe járni tudtam bent. Rengeteg a játékos, nekem nincs prioritásom, de a napi két óra tenisz mindig megvolt, vagy kétszer egy óra, vagy egyben kettő. A kondiedzésekből és a fizióból megcsináltuk a szokásos programot, a sorsolás szerint kedden játszom, még nem tudom, hány órakor.

– Júniusban kikapott első New York-i ellenfelétől, a szerb Hamad Medjedovicstól füves pályán, de korábban verte már meg salakos future-versenyen. Milyen stílusú ellenfélről van szó, és tudja-e a receptet ellene?

– Stuttgartban döntő szettben kaptam ki tőle, nem mondom, hogy örültem a sorsolásnak, erős közepes, lehetett volna sokkal rosszabb is. Ha jó formában vagyok, kemény meccset játszunk, amelyből győztesen jöhetek ki, de semmiképp sem lesz könnyű. Nagyokat szervál, gyorsan teniszezik, de kicsit forrófejű, ha mozgatom, lehet esélyem, stabilnak kell lennem akkor is, ha gyors labdákat kapok. A stabilitás nem mindig volt meg bennem az elmúlt hetekben, de kezd összeállni a játékom, tudok pozitív lenni, és remélem, sikerül nyernem három vagy négy szettben, hogy utána a centerpályán játszhassak Danyiil Medvegyevvel. Az ő játéka valószínűleg nem feküdne nekem, mégiscsak a teniszvilág legnagyobb centerén mérkőzhetnénk.

– Milyennek ítéli a formáját a tavalyi US Openhez képest?

– Nehéz összehasonlítani, tavaly salakon nem álltam ki egy elődöntőre, utána nem utaztam el Winston-Salembe, betegségek és sérülés miatt csak két nappal a US Open előtt érkeztem Amerikába, keveset tudtam kemény pályán edzeni, ettől függetlenül nyertem a rutinos Richard Gasquet ellen. Most három tornát játszottam, volt, hogy meccs­labdáról kaptam ki, szereztem nagy skalpot és pontokat is, talán ezúttal felkészültebb vagyok, ez a negyedik hetem, hogy folyamatosan játszom. Ha nyerek, jó formában vagyok, ha nem, vannak hiányosságaim, próbálok jó játékot bemutatni, s bár az utóbbi időben voltak jó időszakaim, nem kiabálok el semmit, a mérkőzés és az edzés teljesen más, mentálisan borulhat a papírforma, és váratlan események történhetnek.

– A tizennyolc éves Learner Tien elleni winston-salemi veresége után nagyon csalódott volt…

– Már túl vagyok rajta. Sok mindenkivel beszéltünk arról a meccsről, nem esik jól kikapni egy tizennyolc éves, top kétszázon kívüli fiataltól, aki a semmiből jön. Hogy szabadkártyát kapott a US Open főtáblájára, azt jelenti, az amerikaiak is figyelnek rá, nagy potenciál van benne. Okos, jól alkalmazkodik az ellenfélhez, türelmes, és elképesztően gyorsan mozog, kellemetlen helyekre üt. Így sem állítom, hogy érthető a vereségem, fáj, volt lehetőségem visszajönni a mérkőzésbe, de mostanra megemésztettem.

– Érzi a változást az ellenfelek hozzáállásában, felkészülésében, ahogy egyre többen megismerik?

– Természetesen igen, és én is félig-meddig beilleszkedtem. Megfigyelhető, hogy készülnek az edzésekre, a mérkőzésekre a riválisok, sokkal nehezebb dolgom van, nehéz meglepni őket. Nekem is változtatnom és alkalmazkodnom kell, hogy hatékony legyek. Mindig mondom, az első kétszáz-kétszázötven játékos között bármi megtörténhet, minimális köztük a különbség – persze van, és a harminc-negyvenedik helyezett többször nyer, mint a századik, de ha egy évben egyszer találkoznak, éppen győzhet a másik is. A napi forma dönt, mindig száz százalékra van szükség, egyébként nincsen esély.

– Balázs György edző van önnel?

– Igen, Varga Antal kondiedző szombaton ment haza, és velem van Schlick-Szabó Luca gyógytornász is. Elég hosszú ez a túra, Hajdusik Roman utazóedző volt mellettem az első két hétben, mindenkinek van saját élete a csapatban, más feladata is, emiatt cserélődtek körülöttem az emberek, és ahogy néztem, ez másnál is hasonlóan működik. Eléggé furcsa, nem könnyű ehhez alkalmazkodnia egyik félnek sem, de bízom benne, két-három hasonló váltás után nekem is egyszerűbb lesz.