US Open: a tavaly elvesztett finálé után Arina Szabalenka idén célba érhet

A hölgyek mezőnyében mindig ott rejlik az esély a meglepetésre, nincs ez másképp az idény utolsó Grand Slam-tornája, a US Open esetében sem. Mindössze másfél hónapot kell visszaugranunk az időben az egyébként párosban rendkívül sikeres, hétszeres Grand Slam-győztes Barbora Krejcíková wimbledoni sikeréig, a 28 éves cseh játékos második egyesben megszerzett GS-trófeájára aligha számíthattunk. A váratlan győzelméről árulkodik a statisztika: Krejcíková a második legalacsonyabban rangsorolt teniszező, aki magasba emelhette a serleget Wimbledonban, a tavalyi angol nyílt teniszbajnokság idején a világranglista 32. helyén állt – ennél csak honfitársa, Markéta Vondrousová nyert lejjebbről, a 42. helyről.

Ezzel együtt kijelenthető, hogy az élmezőnyben a legjobb formában a második kiemelt fehérorosz Arina ­Szabalenka (WTA-2.) van a tornát megelőzően. A tavalyi US Open döntőse három kemény pályás versenyen is játszott felvezetésül, és mindhármon eljutott legalább a negyeddöntőig. Bár augusztusban mind a washingtoni elődöntőben a cseh Marie Bouzkovával szemben, mind a torontói negyeddöntőben az amerikai Amanda Anisimova ellen becsúszott egy-egy meglepő vereség (a későbbi finalista Anisimovának az volt az első döntője 1000-es tornán), egy kivételével minden győzelmét két szettben érte el. Cincinnatiben három korábbi elődöntő után idén végre továbbjutott a legjobb négyből és simán megverte Jessica ­Pegulát (6.), megszerezve karrierje hatodik mestertorna-győzelmét.

A US Openen a nyolcaddöntőben Madison Keys (14.) jöhet szembe vele, addig könnyűnek tűnik az útja, az amerikai ellen ő lenne az esélyes, sőt, a negyeddöntőben Cseng Csin-vennel (7.) szemben is – a Párizsban első kínaiként olimpiai aranyat nyerő játékost joggal lehet a legjobb nyolc közé várni, még úgy is, hogy Cincinnatiben csak a 16-ig jutott, ám lehetséges egymás elleni harmadik mérkőzésükön harmadszor is Szabalenka nyerhetne. Korábban az idei Australian Open döntőjében meccseltek, mindössze öt játékot bukott el a fehérorosz. Hogy utána ki jöhet Szabalenkának az elődöntőben vagy a döntőben, már jóval nehezebb kérdés – a papírforma szerint a világelső Iga Swiatekkel játszhatna a fináléban, de a kemény pálya kevésbé számít a lengyel terepének a salakhoz képest, még úgy is, hogy a 2022-es US Opent megnyerte. A cincinnati elődöntőben viszont karrierje során először kapott ki két szettben Szaba­lenkától, és nem feltétlenül lenne favorit lehetséges negyeddöntős ellenfele, Jessica Pegula (6.) ellen – az amerikai teniszező egymás után két kemény pályás mestertornán is döntőzött, Torontóban győzött, Cincinnatiben Szabalenkától kapott ki.

Bár a US Open címvédője, Coco Gauff (3.) nem számít első számú esélyesnek idén, tavaly 19 évesen éppen Szabalenkát megverve a legfiatalabb GS-bajnokká vált. 2024-et is jól kezdte aucklandi tornagyőzelmével, azóta viszont egyik versenyén sem jutott döntőbe, sőt: a júniusi berlini 500-ason játszott elődöntője óta, melyen kikapott Pegulától, a legjobb nyolcat sem érte el sehol, Cin­cinnatiben már az első meccsén kikapott a kazah Julija Putyincevától. Putyinceva honfitársát, Jelena Ribakinát (4.) sem látjuk magunk előtt a trófeáig menetelni, a közelmúltban többféle betegséggel küzdő teniszező az olimpiát és Torontót is kihagyta, Cincinnatiben visszatérve első párharcában alulmaradt a kanadai Leylah Fernandezzel szemben. Az elmúlt két Grand Slam-tornán döntőbe jutó olasz Jasmine Paolini (5.) némileg szintén visszaesett, az ötkarikás játékokon és ­Cincinnatiben is a 16 között búcsúzott, és a sorsolása sem könnyű, ezzel együtt tőle inkább számítunk arra, hogy a US Openen folytatja idei jó szereplését.

A nőknél egyesben egyedül Bondár Anna (84.) képviseli a magyar színeket – a tavalyi wimbledoni verseny után először alanyi jogon főtáblás Grand Slam-tornán. Az első körben az amerikai Bernarda Perával (77.) néz szembe – bár a kétszeres WTA-tornagyőztes játékosnak Bondár ellen eddig kettőből két győzelem a mérlege (két éve a budapesti elődöntőben, valamint az idei római mestertorna selejtezőjében múlta felül), idén egy 125-ös döntő és a wimbledoni harmadik köre mondható a legjobb teljesítményének.

Djokovics hét év után zárhat ismét Grand Slam-tornagyőzelem nélkül egy naptári évet, ha nem védi meg a címét (Fotó: Getty Images)

A férfiaknál előzetesen kiegyensúlyozott jelenkorunk három nagy ászának, a veterán Novak Djokovicsnak (ATP-2.), valamint az ifjú kihívóknak, Jannik Sinnernek (1.) és Carlos Alcaraznak (3.) a helyzete. Utóbbi két játékos nyerte meg az idei eddigi Grand Slameket (Sinner Melbourne-ben győzött, Alcaraz a Roland Garroson és Wimbledonban), valamint az eddigi hét lejátszott mestertorna csaknem felét, hármat (Alcaraz Indian Wellsben, Sinner Miamiban és a múlt héten Cincinnatiben győzedelmeskedett). A 24-szeres Grand Slam-bajnok Djokovics viszont újból ott van a felszínen a legnagyobb esélyesek között olimpiai győzelme után. Ha százszázalékos a fizikai állapota, ez a három játékos a legnagyobb esélyes a US Openen. A napokban mind Djokovics, mind Alcaraz idő előtt befejezett egy-egy edzést, előbbi kisebb hátproblémái, utóbbi egy ­rossz lépés után kifordult boka miatt, de további problémákról nem szóltak a hírek.