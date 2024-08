Cincinnatiben jön az újabb Swiatek–Szabalenka rangadó

Nehéz dolga volt a világelsőnek szombat este, miután Mirra Andrejeva hamar brékelőnybe került vele szemben, amit a fiatal orosznak 54 perc alatt sikerült is végigvinnie. Az olimpiai bronzérmes lengyel ezután ismét megmutatta, mekkora versenyző. A második szettben egy elképesztő labdamenetet megnyerve jutott 3:0-s előnyhöz, majd könnyedén be is fejezte a játékrészt 6:3-ra.

A döntő szettben a 17 éves tehetség sem adta magát könnyen, a csaknem háromórás mérkőzés utolsó pillanatáig nagy nyomást gyakorolt ötszörös Grand Slam-bajnok riválisára. Swiatek végül 7:5-ös játszmával tette teljessé a fordítását, és készülhet az Arina Szabalenka elleni elődöntőre.

A fehéroroszok kiválósága a rá jellemző agresszív játékkal két sima szettben múlta felül Ljudmila Szamszonovát. Swiatek és Szabalenka vasárnap már tizenkettedik alkalommal lép pályára egymás ellen, az eddigi 8–3-as mérleg egyértelműen a lengyelnek kedvez. Idén Rómában és Madridban is Swiatek győzött, de mindkét találkozót salakon játszották, ami sokkal inkább az ő terepe, mint a gyorsabb kemény borítás.

TENISZ

ATP-1000, CINCINNATI (6 795 555 dollár, kemény pálya)

Negyeddöntő

Sinner (olasz, 1. kiemelt)–Rubljov (orosz, 6.) 4:6, 7:5, 6:4

Nyolcaddöntő

Tiafoe (amerikai)–Lehecka (cseh) 6:4, 6:7, 7:6

Draper (brit)–Auger-Aliassime (kanadai) 5:7, 6:4, 6:4

NŐI TORNÁK

WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI (3 211 715 dollár, kemény pálya)

Negyeddöntő

Swiatek (lengyel, 1.)–M. Andrejeva (orosz) 4:6, 6:3, 7:5

Szabalenka (fehérorosz, 3.)–Szamszonova (orosz, 10.) 6:3, 6:2

Nyolcaddöntő

Pegula (amerikai, 6.)–Townsend (amerikai) 6:2, 6:3

WTA 500-AS TORNA, MONTERREY

Egyes, selejtező. 1. forduló: Krunics (szerb)–Babos Tímea (magyar, 4.) 7:6, 3:6, 6:4

WTA 250-ES TORNA, CLEVELAND

Egyes, selejtező. 1. forduló: Kalieva (amerikai)–Bondár Anna (magyar, 4.) 6:4, 6:4