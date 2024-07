Wimbledon: Donna Vekic véget vetett Lulu Sun menetelésének

Lulu Sun új-zélandi születésű, de idén áprilisig svájci színekben versenyző teniszező, horvát édesapa és kínai édesanya gyermeke, aki életében először szerepel a wimbledoni főtáblán, s ha pedig már erre járt, sorra nyerte meg a meccseket – egészen a negyeddöntőig. A selejtezőben három, a főtáblán négy győztes meccs után Sunt a világranglistán 37. Donna Vekic nagy csatában állította meg. A 28 éves horvát játékos a mérkőzés előtt elárulta: edzői stábja az elmúlt napot és éjszakát azzal töltötte, hogy minél több videót nézzen meg az új-zélandiról, s vélhetően az innen kinyert információk is segítették őt abban, hogy pályafutása során először kerüljön Grand Slam-tornán elődöntőbe.

Pedig Sun közel állt hozzá, hogy megismételje a hetvenes-nyolcvanas évek legendás NBA-játékosa, Julius „Dr. J.” Erving lányának, Alexandra Stevensonnak az 1999-es wimbledoni tornán bemutatott bravúrját, amikor selejtezőből elődöntőbe jutott – ahol csak a végső győztes Lindsay Davenport állította meg.

Sun ugyanis az első játszmában négy bréklabdát is hárított az ellenfelénél kétszer több ki nem kényszerített hibát ütő Vekiccsel szemben, s a háromból egy bréklabdát a 11. játékban ki tudott használni. Majd le is zárta a szettet a következő adogatással. A középső felvonásban továbbra is mindketten hozták a saját adogatójátékukat – legalábbis az első hét játék során, ám ezt követően Vekic kétszer is elvette Sun adogatását, míg az új-zélandi csupán egyszer tette meg ezt, így 1 óra 40 perc játék után jöhetett a döntő szett. Ez viszont nem tartott fél óráig sem, a végére a nyolcadik meccsét vívó Sunt felőrölte Vekic, aki kétszer brékelve villámgyorsan elhúzott 5:0-ra, gyakorlatilag eldöntve a mérkőzést.

Vekic 2 óra 10 perc után harcolta ki pályafutása első Grand Slam-tornás elődöntőjét, amelyet a hetedik kiemelt Jasmie Paolini és a 19. kiemelt Emma Navarro összecsapásának győztese ellen vív majd.

WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

NŐI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Vekic (horvát)–Sun (új-zélandi) 5:7, 6:4, 6:1

KÉSŐBB

Paolini (olasz, 7.)–Navarro (amerikai, 19.)

FÉRFI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Sinner (olasz, 1.)–Medvegyev (orosz, 5.)

Alcaraz (spanyol, 3.)–Paul (amerikai, 12.)