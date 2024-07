Megismétlődik a tavalyi elődöntő, Medvegyev és Alcaraz is nyert

A rosszullétnek nem volt igazán előjele, Jannik Sinner ugyanis egészen kiválóan teniszezett a korábbi világelső orosz ellen: az első szervái 92 százalékából hozta a pontokat, több nyerőt és kevesebb ki nem kényszerített hibát ütött, mint az orosz. A roppant intenzív első játszmában, bréklabdáig nem jutott el egyik fél sem, a rövidítés aztán igazán kacifántosra sikerült – mindkettejüknek volt játszmalabdája, s az olasz a másodikat ki is használta, pontosabban Medvegyev ütött kettős hibát.

A második szettben már sejteni lehetett, hogy valami nem stimmel az olasszal, a korábbi lendületes játéka lassan elillanni látszott, ráadásul a a játszma elején második adogatását el is bukta. Medvegyev viszont nagyon határozott és továbbra is éles játékkal végig megőrizte előnyét, s behúzta a felvonást. Sinner a harmadik játszma elején is elvesztette második adogatójátékát, majd ápolást kért. Fejfájásra, rosszullétre panaszkodott az érkező orvosnak, lázat is mértek nála, majd az öltözőben folytatták az ápolást. Hogy kapott-e gyógyszert, vagy sem, azt nem tudni, mindenesetre visszatért az ápolás után, ám a brékhátrányát nem tudta ledolgozni – ehhez persze nem ártott volna bréklabdához jutnia, ám nemcsak ebben, eddig a pontig még a meccsen sem sikerült ez neki. Utána viszont valószínűleg megérkezett az öltözői kezelés hatása, mert 5:3-as hátrányból feltámadva megnyerte a következő három játszmát – ráadásul Medvegyev mindössze két pontot nyert, az orosznak ilyen előjelek után kellett a rövidítésért adogatnia, amelyet két játszmalabdát hárítva harcolt ki. Erre ismét az orosz kapta össze magát jobban, az első játszmalabdáját kihasználta, így hozta a harmadik játékrészt.

Aztán viszont a negyediket hovatovább elszórakozta az orosz: az első adogatását még semmire hozta, utána viszont a következő öt (!) játékban csak három labdamenetet nyert meg, és alig 25 perc alatt 6:2-re veszített – miközben az első három játszma 2 óra 45 percig tartott...

A döntő szettben azonban jött az újabb fordulat! Az orosz visszatért a korábban mutatott játékához, és a negyedik játékban három bréklabdához jutva a harmadikat kihasználva előnybe került. A folytatásban a világelső olasz még egyszer összekapta magát, de hiába hárított öt adogatóelőnyt is 3:1-es hátránynál, bréklabdához nem jutott. Medvegyev lélektani előnybe került, és ezt már nem is engedte ki a kezéből, és három meccslabdájából az elsőt kihasználva jutott be az elődöntőbe.

Danyiil Medvegyev az elmúlt egy évben hatodik alkalommal találkozott Sinnerrel, akit egymást követő öt vereség után tudott legyőzni, összességében 7–5-re javítva az egymás elleni mérleget.

Paul kipipálva, jöhet Medvegyev (Fotó: Getty Images)

Az este második férfi meccse is hasonlóan izgalmas összecsapást ígért, mint a két korábbi világelső mérkőzés, és bár a harmadik kiemelt, címvédő Carlos Alcaraz és a karrierje első GS-elődöntőjére hajtó amerikai Tommy Paul összecsapása nem hozott olyan fordulatos meccset, így is élvezetes, jó játékot láthatott a közönség.

Kezdődött azzal, hogy Alcaraz az első játékban eljutott négy bréklabdáig, de Paul mindet hárította, amivel megmutatta: nem adja olcsón a bőrét, amit csak alátámasztott, hogy második adogatása elvesztése után semmire brékelte a spanyolt. A nagy küzdelem továbbra is megmaradt, és alig akadt olyan játék az első szettben, amely ne hozott volna legalább egy fogadóelőnyt, csakhogy a következő kihasznált bréklehetőségre egészen a 12. gémig kellett várni, amikor Paul fogadóként csinálta meg az első játszmalabdáját.

A második játszmára viszont mindketten feljavultak adogatóként, s egy-egy gyors brék után Alcaraz brékelt ismét, majd előnyét megőrizve, 6:4-re nyerve a játszmát egyenlített.

A harmadik felvonásban visszatért az elsőben látott tenisz: az első három játék után egyaránt a fogadó örülhetett, Alcaraz vezetett 2:1-re, s miután a folytatásban Paul adogatóként nehézségekkel küzdött, és még egyszer elbukta a szerváját, nem volt kérdés, hogy a szett végén a spanyol örülhet.

Alcaraz ráadásul a negyedik játszma elején is hamar előnybe került, egyre több, egyre látványosabb pontot szerzett, miközben Paul játéka egyszere inkább szétcsúszott, úgy adogatóként, mint fogadóként. 3:1-es előnye után Alcaraz egyre többször a közönségnek játszott, igaz, néha Paul is megvillantott valamit a tudásából, ám ezen az estén ez kevésnek bizonyult a spanyol ellen. Végül közel 3 óra 15 perc játék után Carlos Alcaraz nyert, és bejutott a legjobb négy közé, ahol Medvegyev ellen lép majd pályára – megismétlődik a tavalyi elődöntő, ahol a spanyol három 6:3-as játszmában diadalmaskodott.

WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

FÉRFI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Medvegyev (orosz, 5.)–Sinner (olasz, 1.) 6:7 (7–9), 6:4, 7:6 (7–4), 2:6, 6:3

Alcaraz (spanyol, 3.)–Paul (amerikai, 12.) 5:7, 6:4, 6:2, 6:2

NŐI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Vekic (horvát)–Sun (új-zélandi) 5:7, 6:4, 6:1

Paolini (olasz, 7.)–Navarro (amerikai, 19.) 6:2, 6:1