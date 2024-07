Öt magyar már biztosan főtáblás a budapesti tenisztornán

A Hungarian Grand Prix-n két héttel az olimpiai teniszversenyek előtt a szokásosnál is erősebb a mezőny. A magyar szövetség pénteken közösségi oldalán jelentette be, hogy Bondár Anna után Gálfi Dalma is alanyi jogon lett főtáblás, míg Babos Tímea, Stollár Fanny és Szabanin Natália szabadkártyával lehet a 32-es mezőny tagja a magyar WTA 250-es viadalon.

A szombaton rajtoló selejtezőből hatan jutnak fel a főtáblára, így akár még nőhet is a magyarok száma. A 24-es kvalifikációs tábla pénteken készül el a Római Teniszakadémián.