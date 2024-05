Roland Garros: Djokovics három játszmában jutott tovább az első fordulóból

A címvédő Novak Dojokovicsra a hazai közönség előtt versenyző Pierre-Hugues Herbert várt a Garros harmadik napján, és a papírformának megfelelően az első szettet viszonylag könnyedén, egy brékkülönbséggel be is húzta. A második játszma aztán nem várt fordulattal kezdődött, hiszen Herbert rögtön kihasználta első bréklabdáját, és elvette a címvédő adogatását, és ezzel lépéselőnybe került. De csak ideiglenesen, Djokovics ugyanis hamar visszavette elveszített adogatását, és végül a második szettet is behúzta rövidítésben.

A harmadik szettben fej fej mellett haladtak a játékosok, Djokovics azonban 5:4-nél újra elvette Herbert adogatását, és ezzel megnyerte a játszmát és a meccset is.

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

1. forduló (a 64 közé jutásért)

FÉRFIAK

Djokovics (szerb, 1.)–Herbert (francia) 6:4, 7:6, 6:4