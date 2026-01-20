Nemzeti Sportrádió

Milánó-Cortina 2026: lábtörése miatt kihagyja az olimpiát Martina Valcepina

2026.01.20. 11:24
Martina Valcepina (Fotó: Getty Images)
A rövid pályás gyorskorcsolyázók vasárnap befejeződött Európa-bajnokságán súlyos lábtörést szenvedett, ezért kihagyja a hazai téli olimpiát Martina Valcepina – az olasz szövetség tájékoztatása szerint.

 

A 33 éves versenyző vasárnap az 500 méter negyeddöntőjében csúszott ki és csapódott szerencsétlenül a palánkba, s már akkor látszott, hogy komoly baj lehet, mert hordágyon vitték le a jégpályáról.

A hétfő esti közlemény szerint a jobb lábában eltört a síp- és szárkapocscsontja is. Valcepina 2023-ban ugyanezen a lábán ugyanilyen sérülést szenvedett.

A négyszeres Európa-bajnok sportoló az előző három ötkarikás játékokon két ezüstérmet és egy bronzérmet gyűjtött, világbajnokságokról egy bronzérme van, az olasz csapatnak pedig hatalmas érvágás lesz a hiánya a női és a vegyes váltóversenyben.

A milánói-cortinai téli olimpia február 6-án kezdődik.

(MTI)

 

