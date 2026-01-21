Milánó 2026: Kónya szeretne jobban teljesíteni, mint korábban, Büki régóta várta a pillanatot

A 33 éves Kónya Ádám az M4 Sportnak arról beszélt, hogy a nyári felkészülése jól sikerült és fizikálisan annak ellenére is jól érzi magát, hogy kemény volt a versenyszezonja.

„Most hétvégén éppen ezért nem versenyzek, edzőtáborban leszek, nem messze az olimpia helyszínétől. Az előző, pekingi játékok óta sok mindent átvariáltunk az edzőmmel, a felkészülésben voltak a korábbihoz képest eltérő dolgok, és az is különleges, hogy ezúttal Európában lesz a verseny, így a család is ki tud jönni szurkolni” – nyilatkozta a sífutó.

Kónya a mostani szezonból a világkupa rukai idénynyitóját, valamint a Tour de Skit emelte ki, utóbbin külön öröm volt számára, hogy pályafutása során másodszor sikerült célba érnie, és a záró, Alpe Cermise-i emelkedőn „kifejezetten jól versenyeztem”.

„Az olimpián négy számban biztosan indulok, a sprint még kérdéses, de ott inkább nem, mint igen, mert így is lesz elég versenyem. Idén a klasszikus stílust jobban preferálom, és mivel az előző olimpián rövidített volt a királyszám, az 50 kilométer, így nagy megtiszteltetés, hogy ott is rajthoz tudok állni” – tekintett előre a versenyző az idén klasszikus stílusú záróviadalra.

Céljaival kapcsolatban kijelentette: szeretne jobban futni, mint az előző két olimpiáján, de hogy ez mire lesz elég, az majd csak a helyszínen derül ki.

Az első ötkarikás szereplésére készülő Büki Ádám nem titkolta, „régóta vártam ezt a pillanatot”, de azzal azért már nagyjából egy éve tisztában volt, hogy minden valószínűség szerint ott lehet majd Milánóban.

„Az előző szezon végébe belerondított a bordatörésem, de szerencsére gyorsan ment a felépülés. Az edzésmunkám jobban sikerült, mint egy évvel korábban, de máshogy is volt felépítve: akkor a kvótaszerzés volt a cél, most pedig az, hogy a játékokra jó formában legyek” – fogalmazott a 30 éves sífutó, aki a nagy terhelés után kicsit most rápihen az olimpiára.

„Szeretnék minden versenyszámban rajthoz állni, de ha kettőt ki kell emelnem, akkor a 10 és 50 kilométeres klasszikus stílusú viadalon vannak nagyobb elvárásaim magammal szemben” – tekintett előre Büki Ádám.

A milánói-cortinai játékokon 2002 óta először szerepelhet négy magyar sífutó, a nőknél Pónya Sára és Laczkó Lara állhat majd rajthoz Val di Fiemmében.

A versenyek február 7-én a női 10+10 kilométeres tömegrajtos viadallal kezdődnek és február 22-én, a női tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 kilométerrel zárulnak.