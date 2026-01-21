Nemzeti Sportrádió

Épphogy lemaradt az olimpiai kvótáról mindkét magyar hódeszkás

V. J./MTIV. J./MTI
2026.01.21. 20:28
Kozuback Kamilla a pekingi téli olimpián (Fotó: Árvai Károly)
Milánó-Cortina 2026 Kozuback Kamilla hódeszka
Mindkét magyar hódeszkás, Kozuback Kamilla és Brunner Blanca épphogy lemaradt a kvótáról a maga számában a február 6-án rajtoló milánói-cortinai téli olimpiára.

A pekingi olimpikon, Kozuback Kamilla big airben és slope style-ban küzdött a harminc indulási jog egyikéért, míg Brunner Blanca a 32 krosszos közé nem tudott bekerülni. Előbbi három, utóbbi két hellyel csúszott le a kvótáról.

„Nagano óta sokadjára járunk így, hogy éppen nem sikerül kivívni az indulási jogot és sajnos hódeszkában a lemaradó nemzetek számára nem biztosítanak plusz helyet az ötkarikás játékokra, mint más sportágakban” – mondta csalódottan az MTI-nek Harmat Rózsa főtitkár.

Ezzel eldőlt, hogy a téli olimpián 15 fő alkotja majd a magyar csapatot: rövidpályás gyorskorcsolyában hat, sífutásban négy, alpesi síben és műkorcsolyában két-két, míg gyorskorcsolyában egy induló lesz. Számukra az ünnepélyes eskütételre szombaton kerül sor.

 

