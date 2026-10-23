Gyász: elhunyt Basa János, a Csíkszereda és a Ferencváros legendás jégkorongedzője

Hosszú betegséget követően 82 éves korában elhunyt Basa János a Csíkszereda és a Ferencváros jégkorongcsapatának egykori edzője.
Haláláról a Székelyhon weboldal számolt be, s egyben megemlítette, hogy a román jégkorong-válogatottal 1968-ban részt vett a franciaországi Grenoble-ban rendezett téli olimpián, játékos-pályafutását pedig 1975-ben fejezte be. Edzőként tizenkét éven keresztül irányította a Csíkszeredát, amellyel bajnoki címet szerzett, karrierjének legnagyobb elismerését azonban a Ferencvárosnál érte el, 1992-ben csapatával a bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerte.
Basa János az egyetemes magyar jégkorongsport meghatározó alakja, illetve a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium egykori megbecsült pedagógusa volt.
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