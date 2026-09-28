Lelkes szurkolók, feszült csapatok és Rossi – az északír–magyar legjobb fotói

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT, 2. FORDULÓ

ÉSZAK-ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG 0–0 – ÉLŐ

Belfast, Windsor Park, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Ricardo de Burgos (Iker De Francisco, Iván Masso Granado) – spanyolok

ÉSZAK-ÍRORSZÁG: P. Charles – Hume, Atcheson, McConville, C. Brown – Galbraith, S. Charles, Devenny – Kelly, Donley, Price. Szövetségi kapitány: Michael O’Neill

MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Bolla B. (Osváth, 34.), W. Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szűcs T., Csongvai – Jurek, Szoboszlai – Lukács D. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

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A csoport másik mérkőzésén

Grúzia–Ukrajna 0–0



AZ ÉSZAKÍR VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN

Kapusok: Bailey Peacock-Farrell (Blackpool), Conor Hazard (Wycombe Wanderers), Pierce Charles (Queens Park Rangers, kölcsönben Manchester Citytől)

Védők: Trai Hume (Sunderland), Ciaron Brown, Brodie Spencer (mindkettő Oxford United), Paddy McNair (Hull City), Ruairi McConville (Norwich City), Terry Devlin (Portsmouth), Tom Atcheson (Blackburn Rovers), Michael Forbes (Dundee United)

Középpályások: Ethan Galbraith, Justin Devenny (mindkettő Stoke City), Shea Charles (Fulham), Isaac Price (West Bromwich Albion), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Patrick Kelly (Barnsley), Kieran Morrison (Sheffield Wednesday, kölcsönben a Liverpooltól)

Támadók: Josh Magennis (Stevenage), Dion Charles (Blackpool, kölcsönben a Huddersfield Towntól), Jamie Donley (Luton Town, kölcsönben a Tottenham Hotspurtől), Braiden Graham (Everton), Ceadach O’Neill (Arsenal)

Szövetségi kapitány: Michael O'Neill



A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ ÉSZAKÍREK ELLEN

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)