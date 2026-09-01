Nemzeti Sportrádió

ZTE: megjött a brazil csatár, középpályás is érkezhet – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.01. 12:08
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Matheus Machado (10) legutóbb kölcsönben a bolgár Ludogorecben játszott, de ma már Zalaegerszegen edzett (Fotó: AFP, archív)
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NB I Matheus Machado Zalaegerszeg magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint a brazil kiszemelt, Matheus Machado már Zalaegerszegen edz, a szerződtetését hamarosan be is jelentheti a klub.

 

A napokban már beszámoltunk róla, hogy Matheus Machado személyében brazil csatárt igazolhat a ZTE FC. Információink szerint a 23 éves játékos ma már a ZTE-vel edzett, hamarosan szerződést is köthet a csapattal, ami után be is jelenthetik az érkezését. Machado augusztusban hagyta el a szaúdi Al-Fatehet, így jelenleg szabadon igazolható, de legutóbb kölcsönben a bolgár Ludogorecben szerepelt.

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Rudy Galettihez hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy Matheus Machado szerződtetéséről szó van Zalaegerszegen.

 

Machado 2022-ben a Nacional-SP U20-as brazil csapattól szerződött először az Arab Emírségekbe, a Hor Fakkanhoz, majd onnan ment 2023-ban a bolgár Cserno Moréhoz, aztán a belga Zulte-Waregemhez, majd az Al-Fatehhez tavaly januárban, ám 2025 nyarán egy évre kölcsönadták a Ludogorecnek. Bulgáriában az előző idényben 19 tétmeccsen játszott, de gólt nem szerzett, a nyáron visszatért az Al-Fatehhez, melynél nem számítottak rá, így ebben a hónapban távozott a klubtól és szabadon igazolható labdarúgóként kerülhet Zalaegerszegre.

Machado a legjobb időszakát a belga másodosztályban töltötte a Zulte-Waregem játékosaként, 34 meccsen kilenc gólt szerzett és négy gólpasszt adott. A bolgár élvonalban két ciklusban 25 meccsen hat gólig jutott, a szaúdi első osztályban 13 mérkőzésen kétszer volt eredményes. 

Információink szerint a ZTE-nél rajta kívül még egy külföldi középpályás szerződtetéséről lehet szó, aki az Újpesthez távozott Szendrei Norbertet pótolhatná.

NB I Matheus Machado Zalaegerszeg magyar átigazolás
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