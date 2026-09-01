ZTE: megjött a brazil csatár, középpályás is érkezhet – NS-infó

Machado 2022-ben a Nacional-SP U20-as brazil csapattól szerződött először az Arab Emírségekbe, a Hor Fakkanhoz, majd onnan ment 2023-ban a bolgár Cserno Moréhoz, aztán a belga Zulte-Waregemhez, majd az Al-Fatehhez tavaly januárban, ám 2025 nyarán egy évre kölcsönadták a Ludogorecnek. Bulgáriában az előző idényben 19 tétmeccsen játszott, de gólt nem szerzett, a nyáron visszatért az Al-Fatehhez, melynél nem számítottak rá, így ebben a hónapban távozott a klubtól és szabadon igazolható labdarúgóként kerülhet Zalaegerszegre.

Machado a legjobb időszakát a belga másodosztályban töltötte a Zulte-Waregem játékosaként, 34 meccsen kilenc gólt szerzett és négy gólpasszt adott. A bolgár élvonalban két ciklusban 25 meccsen hat gólig jutott, a szaúdi első osztályban 13 mérkőzésen kétszer volt eredményes.

Információink szerint a ZTE-nél rajta kívül még egy külföldi középpályás szerződtetéséről lehet szó, aki az Újpesthez távozott Szendrei Norbertet pótolhatná.