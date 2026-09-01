Budapest Félmaraton: megdőlt a nevezési rekord

A Budapest Sportiroda (BSI) vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezren neveztek – tájékoztatták a szervezők kedden az MTI-t. Eddig 117 ország és 1200 hazai település futója jelezte részvételét, hogy ott legyen a legnagyobb magyar félmaratoni eseményén.

A nagyszámú mezőny miatt a Pázmány Péter sétányról induló eseményen csak a rajtoltatás folyamata is mintegy 50 percen keresztül zajlik majd. Ez lesz minden idők legnépesebb futóversenyrajtja Magyarországon, a rajtegyenes 600 méter hosszúságot tesz ki.

„A Wizz Air Budapest Félmaraton népszerűsége hosszú évek óta töretlen, de a mostani, döbbenetes nevezési adatok még minket is megleptek. A külföldi futóturisták érdeklődése hihetetlen méreteket öltött: az, hogy 8500 nemzetközi nevezés érkezett, egy olyan szám, ami még két évvel ezelőtt is szinte elképzelhetetlen lett volna számunkra. Ez a Covid előtti adatokhoz képest háromszáz százalékos növekedést jelent” – fogalmazott Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetője.