Neymar: Raphinha ötödik helye egy vicc

2025.09.23. 11:42
Neymar (háttal) szerint Raphinha (szemben) jobbat érdemelt volna az ötödik helynél (Fotó: Getty Images)
Nem volt elégedett az Aranylabda-szavazás végkimenetelével az FC Barcelona egykori csillaga, Neymar, aki az Instagramon közzétett hozzászólásában azt nehezményezte, hogy honfitársa, Raphinha még a képzeletbeli dobogóról is lecsúszott.

Az Aranylabda-szavazás eredménye évről évre komoly indulatokat gerjeszt, nincs ez másként az idén sem. A 2015-ös és a 2017-es voksolás harmadik helyezettje, Neymar rövid Instagram-hozzászólásban mondta el a véleményét az idei eredményről.

Raphinha ötödik helye egy vicc” – summázta tömören a történteket a brazil válogatott gólrekordere.

Az FC Barcelonát tavasszal csapatkapitányként vezető Raphinha a katalán csapattal bajnoki címet, Spanyol Kupát és Spanyol Szuperkupát nyert, a Bajnokok Ligájában pedig az elődöntőig jutott, utóbbi sorozatban – a dortmundi Serhou Guirassyval holtversenyben – 13 találattal gólkirályi címet szerzett.

Ha a puszta számokat nézzük, Neymar véleménye nem indokolatlan:  Raphinha a legutóbbi idényben minden klubsorozatot figyelembe véve 57 tétmeccsen 34 gólt szerzett és 25 gólpasszt adott, az aranylabdás Ousmane Dembélé 53 mérkőzésen 35 gólig és 16 gólpasszig, míg Lamine Yamal 55 találkozón 18 gólig és 25 gólpasszig jutott.

 

