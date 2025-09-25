Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: legendás csata vár ránk az FC Barcelona és a Real Madrid között?

2025.09.25. 12:17
Zseniális formában nyitotta az idényt a Real Madrid és az FC Barcelona, így várható versengésük szolgáltatta a Dupla Tízes futballpodcast legfrissebb adásának témáját. Ki lesz a spanyol bajnok?

 

 

