Laporta: Szülői munkaközösséget kellett létrehoznunk a Barcánál

A beszélgetés egyik fő témája természetesen a Barcelona legújabb csodagyereke, Lamine Yamal volt. A még mindig csak tizenhét éves ifjonccal kapcsolatban Laporta elmondta: a játékossal és ügynökével, Jorge Mendessel gyakorlatilag mindenben megegyeztek a szerződéshosszabbításról, már csak a jóváhagyásra várnak – írja az El Mundo Deportivo.

„Yamal zseni, aki imád a Barcában játszani, akinek a saját korabeli barátai is vannak a csapatban, s akikkel rengeteg időt töltött már együtt. Egyéni képességeiről csak felsőfokban lehet beszélni, s emellett kiváló csapatjátékos is” – méltatta az ifjú szélsőt az elnök, azt is elárulva: Yamal fizetése természetesen tükrözni fogja a fontosságát.

„A Barcánál mindenkit a képességei alapján fizetünk meg, és jól fizetünk, s azt is bizton állíthatjuk, hogy a Barcelonánál nincsen jobb hely. (…) Lamine olyan játékos, aki bárhol sikeres tudna lenni. Mi ezzel tisztában vagyunk. Ugyanaz volt a helyzet Messivel is, akit az Inter is szeretett volna szerződtetni, s végül az édesapját is bevonva úgy döntöttünk, hogy a Barca a legjobb projekt a számára. És így is lett: a történelem legnagyobbja lett belőle. Lamine tizenhét évesen a világ egyik legjobbja, aki boldog itt, akárcsak a családja.”

Az interjú egyik legizgalmasabb pontján a klubelnök elárulta: a Yamalhoz hasonló fiatalok magas száma miatt különleges intézkedésre is szükség volt.

„Szülői munkaközösséget kellett létrehoznunk a Barcánál, Pedri édesapjával az elnöki poszton. Ez nekem is nagyon furcsa, mert emlékszem a régi időkre, amikor a játékosok még idősebbek voltak, nekik még én voltam az idősebb testvér. A mostaniaknak már apjuk, sőt nagyapjuk lehetnék, de szerencsére bevonnak mindenbe, az ünneplésbe is, újra fiatalnak érzem magam, ezért rendkívül hálás vagyok” – fogalmazott a katalán sportvezető.

Laporta még kitért azokra a játékosokra is, akikkel szintén szerződést akarnak hosszabbítani, különös tekintettel a szenzációs idényt futó Raphinhára.

„Mindig is tisztában voltunk a tehetségével, de mindenkinek szüksége van időre a beilleszkedéshez. Amit Hansi Flick csinált vele, az egészen elképesztő, igazi csapatkapitányt nevelt belőle. Flick még kampányolt is mellette, matricákat adott az embereknek, hogy szavazzanak rá. Raphinha jól érzi magát a városban, a következő napok és hetek egyik legnagyobb feladata, hogy biztosítsuk a jövőjét nálunk. Nem akarunk minden egy év múlva lejáró szerződésű játékost megtartani, mi azért hosszabbítunk a labdarúgóinkkal, mert megérdemelték, és mert nekünk is érdekünk, hogy ez a nyerő csapat együtt maradjon.”

A sportvezető ugyancsak szeretné, ha Yamal és Raphinha mellett Frenkie de Jong is meghosszabbítaná kontraktusát Katalóniában.

„Mindig is nagy rajongója voltam, ő az egyik olyan játékos, aki az Ajax neveltjeként garanciát jelent a Barca-stílus fennmaradására. Fantasztikus személyiség, és remek formában van. (…) Rengeteget fut, diktálja a játék tempóját. Most, hogy felépült a sérüléséből, dolgozunk a szerződése meghosszabbításán. Ő nagyon izgatott, mi pedig bármit hajlandók vagyunk megtenni, hogy nálunk folytassa.”

Laporta az interjúban azt is elárulta: nagyon örülne a Marc-André ter Stegen sérülése után leigazolt Wojciech Szczesny maradásának is, továbbá Ansu Fati jövőjére is kitért.

„Ansu a Barca játékosa, érvényes szerződése van nálunk. Szeretnénk, ha tovább fejlődne, mert egészen egyedi személyiség, nagyon sokat jelent a csapatnak, azt szoktam mondani: ő nálunk a zene. Sok nehézségen ment keresztül, nagyon jó lenne, ha visszatérne.”