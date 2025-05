„Hihetetlen utazás volt, tele érzelmekkel” – a Real Madrid is bejelentette Ancelotti távozását

A legendás olasz szakember távozása már hetekkel ezelőtt biztos volt, miután a Brazil Labdarúgó-szövetség (CBF) bejelentette, hogy júniustól Ancelotti veszi át az ötszörös világbajnok irányítását.

Ancelotti távozását pénteken a Real Madrid is megerősítette hivatalos honlapján, ahol Florentino Pérez búcsúzott a sikeredzőtől: „Carlo Ancelotti mától örökre a Real Madrid nagy családjának a része. Büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan edzőt tudhatunk magunk között, aki ennyi győzelmet segített nekünk elérni, és aki mindig példaértékűen képviselte a klubunk értékeit” – így a klubelnök.

Mint ismert, Ancelotti 2021 óta vezette a Real Madridot, azt követően, hogy előtte egy ciklusban, 2013 és 2015 között már dolgozott a spanyol fővárosban. Irányítása alatt a madridiak összesen 15 trófeát gyűjtöttek be: három Bajnokok Ligáját, három Európai Szuperkupát, egy Interkontinentális Kupát, két klubvilágbajnokságot, két spanyol bajnoki címet, két spanyol Szuperkupát és két Király-kupát. Ezzel Ancelotti a Real Madrid történetének legsikeresebb vezetőedzője.

Ancelotti hivatalos közösségi oldalán, nyílt levélben búcsúzott a Real Madridtól: „Ma ismét elválnak az útjaink. A szívemben hordozom az összes pillanatot, amelyet a Real Madrid edzőjeként eltöltött csodálatos második időszakom alatt átéltem. Felejthetetlen évek voltak ezek, egy hihetetlen utazás, tele érzelmekkel, címekkel és mindenekelőtt büszkeséggel amiatt, hogy ezt a címert képviselhettem. Köszönöm Florentino Pérez elnöknek, a klubnak, a játékosaimnak, a stábomnak, és különösen az egyedülálló szurkolótábornak, akik miatt mindig is úgy éreztem magam, mintha egy lennék közülük. Amit együtt elértünk, az már örökre a Real Madrid szurkolóinak emlékezetében marad, nemcsak a sikerek miatt, hanem azért is, ahogyan elértük azokat. A Bernabéuban eltöltött varázslatos esték mára a futballtörténelem részévé váltak. Most egy új kaland kezdődik számomra, de a Real Madridhoz fűződő kötelékem örök” – írta az Instagramon.

A Real Madrid szombaton 16.15 órától a Real Sociedad ellen a La Liga utolsó fordulójában lép pályára, már tét nélküli mérkőzésen – ez lesz Ancelotti utolsó találkozója a madridi klubnál, de ugyancsak búcsúzik a közönségtől Luka Modric is.