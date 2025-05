Flick még nem érzi magát bajnoknak, Ancelotti szerint sokba kerültek a védelem hibái

Egy dologban mindkét vezetőedző egyetértett a Barcelona 4–3-as sikerével véget ért spanyol csúcsrangadó után: jobban kellett volna védekezni. Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője szerint csapata az első félidő utolsó harminc percében mutatott dekoncentráltsága miatt veszítette el a mérkőzést.

„Egy ilyen szintű mérkőzésen jól kell támadni és jól kell védekezni. Jól támadtunk, de az első félidő utolsó harminc percében hibákat követtünk el a védekezésben, ami a mérkőzésünkbe került – jelentette ki Ancelotti. – Viníciust azért cseréltem le, mert kiment a bokája, Mbappé jól játszott, csak tiszta helyzetei voltak, mert a mögötte lévők jól támogatták. Lőttünk három gólt, kétszer voltunk lesen. Támadásban tiszta fejjel futballoztunk, de nem védekeztünk jól. Ugyanakkor ne feledjük, hogy nem kevesebb mint öt védőnk hiányzott. Kétszer is volt esélyünk arra, hogy 4–4-re alakítsuk az eredményt. Végig partiban voltunk, két remek csapat nagyszerű meccset játszott. Semmi okom arra, hogy hibát keressek a csapat hozzáállásában, az utolsó pillanatig küzdöttünk.”

Kollégájához hasonlóan értékelte csapat védekezését Hans-Dieter Flick, a Barcelona mestere is, aki szerint az Inter elleni Bajnokok Ligája-elődöntő óta eltelt három nap nem volt elég arra, hogy befoltozzák a lyukakat a csapat védekezésében.

„Mind a játékosok, mind a szurkolók számára fantasztikus mérkőzés volt. A Realnak szenzációs csapata van, de vissza tudtunk jönni null kettőről, ami a százhúsz perces milánói mérkőzés után bizony nem volt könnyű – dicsérte fiait Flick. – Viszont javítanunk kell a védekezésünkön. Amikor letámadunk, minden rendben van, de ha hibázunk, mint ahogy azt az első gólnál tettük, akkor megnehezítjük a saját dolgunkat. Nem kifogásokat akarok keresni, de amikor háromnaponta meccset játszol, nem könnyű kijavítani a hibákat, de már gondolkozunk azon, hogyan lehetnénk jobbak. Nem könnyű egy egész csapatot irányítani, de ennek a társaságnak fantasztikus a szellemisége. Szeretnek játszani, edzeni, versenyezni, és ha az edzéseken megvan az intenzitás, a mérkőzéseken is könnyebb dolgod van. Hogy bajnoknak érezzük-e magunkat? Nem. Jó lett volna három címet nyerni, de most érjük be ezzel a győzelemmel. Ilyen a futball, jó pozícióban vagyunk, de nem tudni, mi lesz legközelebb. Még három pont hiányzik, és mi mindenkit le akarunk győzni.”

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

FC BARCELONA–REAL MADRID 4–3 (4–2)

Barcelona, Olimpiai Stadion. Vezette: A. Hernández Hernández

BARCELONA: Szczesny – Eric Garcia (Fort, 78.), Cubarsí (Christensen, 58.), I. Martínez, G. Martin (Baldé, 58.) – De Jong, Pedri, Dani Olmo (F. López, 78.) – Yamal, F. Torres (Gavi, 89.), Raphinha. Vezetőedző: Hansi Flick

REAL MADRID: Courtois – L. Vázquez (Endrick, 84.), Tchouaméni, Asencio, Fran García – Valverde, Ceballos (Modric, a szünetben), Bellingham – Güler (Brahim Díaz, a szünetben), Mbappé, Vinícius Júnior (V. Munoz, 88.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Eric García (19.), Yamal (32.), Raphinha (34., 45.), ill. Mbappé (5., 14., 70. – az első 11-esből)