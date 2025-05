A bajnoki címről is dönthet: Barcelona–Real Madrid

Mi másra is vágyhatnának a szurkolók egy-egy idény végén, mint egy bajnoki döntőnek is beillő el Clásicóra? A Barcelona négypontos előnyben fogadja a Real Madridot hazai pályán négy fordulóval a La Liga-évad vége előtt. Amennyiben a katalánok egy pontot is otthon tudnak tartani, közel kerülnek a győzelemhez, de egy madridi siker esetén elképesztő izgalmak várnának ránk az utolsó körökben. Kövesse a mérkőzést a Nemzeti Sport élő, szöveges tudósítása segítségével!

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

BARCELONA–REAL MADRID 0–1 – élőben az NSO-n!

Barcelona, Olimpiai Stadion. Vezeti: A. Hernández Hernández

BARCELONA: Szczesny – E. García, Cubarsí, I. Martínez, G. Martin – De Jong, Pedri, Olmo – Yamal, F. Torres, Raphinha. Vezetőedző: Hansi Flick

REAL MADRID: Courtois – L. Vazquez, Tchouaméni, Asencio, F. García – Valverde, Ceballos, Bellingham – Güler, Mbappé, Vinícius. Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: Mbappé (5. – 11-esből) A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig...