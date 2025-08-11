Sportrádió

U19-es kézilabda-vb: utolsó másodperces bombagóllal negyeddöntős a magyar válogatott - videó

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.08.11. 17:14
Fotó: mksz.hu
Címkék
ifjúsági kézilabda-válogatott U19-es kézilabda Fazekas Máté
A magyar férfi ifjúsági kézilabda-válogatott negyeddöntőbe jutott az Egyiptomban zajló korosztályos világbajnokságon.

A magyar szövetség honlapja szerint Gulyás István szövetségi edző együttese hétfőn, a középdöntő első fordulójában fordulatos, végletekig kiélezett mérkőzésen, az utolsó másodpercekben szerzett hatalmas góllal győzte le 33–32-re Ausztriát, és ezzel biztosította helyét a legjobb nyolc között. A csapat az utolsó négy és fél percben nem kapott gólt, a meccset végül Fazekas Máté találata döntötte el. A tatabányai Eklemovic Márkó tíz, Fazekas kilenc találattal járult hozzá a sikerhez.

Csapatuk a kairói csoportkörben Marokkót 45–20-ra, Koszovót 37–28-ra, Svájcot 39–29-re győzte le. A középdöntőben kedden – a már szintén továbbjutott – Svédország lesz a magyarok ellenfele.

Az U19-es korosztályban a magyarok eddigi legjobb vb-eredménye a 2019-es ötödik hely.

 

