U19-es kézilabda-vb: utolsó másodperces bombagóllal negyeddöntős a magyar válogatott - videó

A magyar szövetség honlapja szerint Gulyás István szövetségi edző együttese hétfőn, a középdöntő első fordulójában fordulatos, végletekig kiélezett mérkőzésen, az utolsó másodpercekben szerzett hatalmas góllal győzte le 33–32-re Ausztriát, és ezzel biztosította helyét a legjobb nyolc között. A csapat az utolsó négy és fél percben nem kapott gólt, a meccset végül Fazekas Máté találata döntötte el. A tatabányai Eklemovic Márkó tíz, Fazekas kilenc találattal járult hozzá a sikerhez.

Csapatuk a kairói csoportkörben Marokkót 45–20-ra, Koszovót 37–28-ra, Svájcot 39–29-re győzte le. A középdöntőben kedden – a már szintén továbbjutott – Svédország lesz a magyarok ellenfele.

Az U19-es korosztályban a magyarok eddigi legjobb vb-eredménye a 2019-es ötödik hely.