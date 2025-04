Elképesztő összeget kereshet Raphinha, ha rábólint a szaúdi ajánlatra − sajtóhír

Élete idényét futja a Barcelonánál Raphinha, aki a 2024−2025-ös évadban 49 tétmeccsen 30 gólt szerzett és 23 gólpasszt adott a gránátvörös-kékek színeiben, és sokan az idei Aranylabda-szavazás egyik legnagyobb esélyeseként beszélnek róla. A katalánok csapatkapitányának remeklése nem kerülte el a szaúdi Al-Hilal vezetőinek figyelmét sem, akik nemrégiben sikertelenül csábították a Liverpool egyiptomi csillagát, Mohamed Szalahot, és úgy tűnik, másik kiszemeltjük, Vinícius Júnior is hamarosan szerződést hosszabbít a Real Madridnál.

A katalán Sport beszámolója szerint az arab klub küldöttsége Barcelonában járt, és 100 millió eurós ajánlatot tett le az asztalra, a támadónak pedig négyéves szerződést, amellyel összesen 200 millió dollárt kereshetne. Raphinhát már a múlt nyáron is megkörnyékezték Szaúd-Arábiából, ám akkor Hans-Dieter Flick, a Barca frissen kinevezett vezetőedzője meggyőzte arról, hogy maradjon, s úgy néz ki, jól tette: a szélső világsztárrá vált.

A gránátvörös-kékek menedzsmentje továbbra is minden lehetséges eszközzel igyekszik megtartani a labdarúgót, aki egyelőre elkötelezett a klub mellett, amellyel az idén megnyerheti a spanyol bajnokságot, a Király-kupát és a Bajnokok Ligáját is – egy esetleges triplázás egyéni díjakat is hozhat neki.

A Sport ugyanakkor rámutat arra: van egy másik tényező, amely a Barca szempontjából negatív irányba befolyásolhatja Raphinha döntését; a brazil szerződése 2027-ben lejár, s bár a tárgyalások megkezdődtek, a hosszabbításról egyelőre nem tudott megegyezni a klubbal. A jelenlegi fizetése ugyanis nem tükrözi a játékos értékét, aki olyan hosszú távú szerződést szeretne, amely pénzügyileg is kifejezné, mennyire sokat ér a klubnak.

Hansi Flick csapatának jelenleg Raphinha az egyik legfontosabb láncszeme, ám a szaúdiak által ajánlott 100 millió euró segítené megoldani a Barcelona fizetési sapkával kapcsolatos problémáit, arról nem is beszélve, hogy a dél-amerikai játékosért kapott összegből a keret erősítésére is futná. A prioritás nyilván Raphinha megtartása, de az ilyen esetekben bármi elképzelhető – írja a barcelonai lap.