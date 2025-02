Lamine Yamal: A Barca, a Real Madrid és az Atlético nem panaszkodhat a bírókra

A Barcelona december 21-e óta nem szenvedett vereséget. A BL-alapszakasz második helyén zárt, míg a bajnokságban az élre állt, a 17 éves támadót a liga favoritjáról is kérdezték. „Az idény kezdete óta azt mondom, hogy bíznod kell magadban. Az, hogy ki a favorit, az lényegtelen. Azt kell, hogy úgy érezd, mi vagyunk a legjobbak, mi játszunk a legjobban, szerintem ez így van. Az 1–0-s győzelmek miatt leszel bajnok, azok is ugyanannyit érnek, mindig a három pontra kell gondolni.”

Yamal kiemelte, hogy a Barcelonának, az Atlético Madridnak és a Realnak is volt hosszú sorozata, és gyengébb periódusai, így nagyon izgalmas a bajnoki versenyfutás. A katalánok már megnyerték a Spanyol Szuperkupát, emellett a kupában, a bajnokságban és a BL-ben is versenyben vannak. A 17 éves támadónak elmondása szerint, nincs preferenciája, a BL és a La Liga egyaránt fontos. „A Bajnokok Ligájában a Liverpool esélyesebb, ők előttünk végeztek, a bajnokságban minden tőlünk függ. Tavaly mindenki izgatott volt a BL miatt, ez idén is megvan, de nem beszélünk sokat erről. Azt hiszem, ez az év lehet az a bizonyos.”

A La Masián tanuló spanyol válogatott játékos továbbra is elkötelezett a klub iránt. „Senki sem kételkedhet abban, hogy imádom a Barcelonát. Ha mindkét fél ugyanazt szeretné, akkor meg fog történni” – mondta a szerződéshosszabbítása kapcsán Yamal, akinek jelenleg 2026 végéig van kontraktusa, de szó van arról, hogy amint betölti a 18-at, 2030-ig hosszabbít. „Még hosszú út áll előttünk, amíg túljutunk az idényen. Júliusban minden megoldódik, de most a bajnokságra, a BL-re és a kupára koncentrálok.”