„Semmi sem véletlen” – A Real Madrid ismét hadat üzent a játékvezetőknek

Persze nem véletlen, hogy a televízió ilyen radikális álláspontot fogalmazott meg, hiszen a klub is világosan kifejezte véleményét a játékvezetői ítéletekről: „Semmi sem véletlen” – vélik a Real Madridnál a szombati történtek után. A fővárosi oldal hangadói egyenesen úgy vélik, már hetek óta minden egy előre megírt forgatókönyv szerint zajlik, és az Osasuna elleni összecsapás játékvezetője, Munuera Montero is ennek a szcenáriónak engedelmeskedett. A Real Madridnál egyhangúlag azon a véleményen vannak, hogy „példátlan, ami az Osasuna ellen történt.” A klubnál felemlegették azt is, hogy a Real Madrid ellen két egymást követő bajnokin is hasonló eset után ítéltek tizenegyest: a múlt heti Atlético Madrid elleni városi derbin Aurélien Tchouaméni volt a vétkes, most pedig egy másik francia, Eduardo Camavinga szabálytalankodott szinte ugyanúgy. A madridiak álláspontja, hogy szabálytalanság egyik esetben sem történt, az Atlético és az Osasuna is jogtalanul jutott tizenegyeshez és ezzel fosztotta meg értékes pontoktól a címvédőt.

A madridi öltözőn belül az AS szerint „kétségbeesés, tehetetlenség és értetlenség” lett úrrá a játékvezetői ítéletek miatt, s a leggyakrabban feltett kérdés a csalódott játékosoktól a „miért?”

Ami most biztosnak tűnik, hogy a Real Madrid fellebbez Belligham kiállítása ellen a videofelvételekre hivatkozva, mondván, azok majd megcáfolják a játékvezetői jegyzőkönyvben rögzítetteket. A klubnál a piros lap eltörlését fogják kérvényezni, vagyis bíznak abban, hogy a folyamat végén semmiféle büntetést nem szabnak ki, így Bellighamnak egyetlen meccset sem kell kihagynia eltiltás miatt.

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

Atlético Madrid–Celta Vigo 1–1 (Sörloth 81., ill. Aspas 68. – 11-esből)

Kiállítva: Barrios (8.)

Leganés–Alavés 3–3 (D. Raba 10., 37. – mindkettőt 11-esből, Munir 88., ill. K. García 25., Jordán 50., 68. – a másodikat 11-esből)

Kiállítva: Munir (90+6.)

Osasuna–Real Madrid 1–1 (Budimir 58. – 11-esből, ill. K. Mbappé 15.)

Kiállítva: Bellingham (39.)

Villarreal–Valencia 1–1 (P. Gueye 32., ill. Sadiq 84.)

Vasárnap

14.00: Espanyol–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Valladolid–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Las Palmas (Tv: Spíler2)

21.00: Real Betis–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Barcelona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Girona–Getafe 1–2 (Y. Herrera 54., ill. Uche 3., Borja Mayoral 62.)

Kiállítva: Y. Herrera (73.)