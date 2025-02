Jonathan Tah döntött, a Barcelonához igazol – sajtóhír

A katalán klub belügyeiben jártas Mundo Deportivo csütörtökön a címlapján számolt be arról, hogy a jelenleg a Bayer Leverkusent erősítő Jonathan Tah elfogadta az FC Barcelona ajánlatát, és a következő idénytől csatlakozik Hans-Dieter Flick csapatához.

Tah szerződése az idény végén lejár a Leverkusennél, így a Barcelonának még csak fizetnie sem kell. Cserébe viszont egy nagyon jó képességű középső védővel erősödik a katalán sztárcsapat, amelynek a védelme az elmúlt években igencsak sebezhetőnek tűnt – a remek felépítésű Tah érkezése ezt a problémát is megoldhatja.

A 29 éves játékos iránt több klub is érdeklődött, egyebek mellett a Bayern München, sőt korábban a Barcelona ősi riválisával, a Real Madriddal is szóba hozták. A Mundo Deportivo azonban úgy értesült, Tah mindenképp a Barcelonában szeretett volna futballozni, már csak azért is, mert gyermekkora óta a gránátvörös-kékeknek szurkol. Kézenfekvőnek tűnik tehát a döntése.

Az átigazolást a következő hetekben véglegesíthetik a felek.