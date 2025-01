Meglepő helyről jött a pofon: vereségével elveszítheti első helyét az Atlético

LEGANÉS–ATLÉTICO MADRID

Meccsegyenlőség mellett is az Atlético Madrid állt a tabella élén a fordulót megelőzően, de közel sem biztos, hogy ez a kör végén is így lesz. Diego Simeone csapata a Leganés otthonába utazott, s ott hiába uralta a játékot rengeteg lehetőséget kialakítva, nem lőtt be semmit. Ellentétben az ellenféllel, amely a Manchester Cityt is megjáró Matija Nasztaszics góljával az 50. percben előnybe került, s azt tartogatta a lefújásig. A 90. percben egyébként megvolt az Atlético egyenlítési esélye, Antoine Griezmann azonban elhibázta a tizenegyest. A Real Madrid egy győzelemmel átveheti a vezetést a tabellán.

GIRONA–SEVILLA

A múlt idény tündérmeséje után a legjobbjait elvesztve a földre visszaszálló Girona és a szebb napokat is megélt, ám egyre jobb Sevilla összecsapásán előbbi szinte azonnal vezethetett volna, de a harmadik percben büntetőt hibázott. Végül a Girona szerezte meg a vezetést az első félidőben, majd a vendégek sokkal jobbak voltak a folytatásban, és fordítottak, így lett 1–2.

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

Girona–Sevilla 1–2 (A. Martínez 36., ill. S. Niguez 59., Lukebakio 88.)

Leganés–Atlético Madrid 1–0 (Nasztaszics 50.)

Espanyol–Valladolid 2–1 (Puado 31., R. Fernández 74., ill. J. Sánchez 57.)

KÉSŐBB

18.30: Real Betis–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!