A La Liga elnöke nem zárkózik el egy külföldön rendezendő El Clásicótól

Javier Tebas nem zárkózik el attól az ötlettől, hogy a következő El Clásicót, vagyis a Real Madrid és a Barcelona összecsapását esetleg egy külföldi helyszínen rendezzék meg. A La Liga elnöke erről a madridi sportújságírók gáláján beszélt.

„Velünk semmit nem közöltek, ugyanannyit tudok, mint önök. Arról is szó van, hogy külföldön játszanák le a mérkőzést. Ha valamelyik stadionban éppen munkálatok zajlanak, akkor át szokták helyezni egy másik helyszínre a mérkőzést” – reagált Tebas azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint a május 11-i Barcelona–Real Madrid meccset Spanyolországon kívülre viszik.

„Persze ehhez a másik csapat, vagyis a Real Madrid beleegyezésére is szükség lenne, és akkor tanulmányoznánk ezt a lehetőséget.”

Tebas korábban sem zárkózott el egyes spanyol bajnokik külföldi helyszínen történő megrendezésétől. Októberben felmerült az is, hogy a decemberi Barcelona–Atlético Madridnak Miami adjon otthont, végül nem ott játszották a rangadót. Korábban a liga és az FC Barcelona a 2019 januárjában sorra kerülő Girona–FC Barcelona mérkőzést költöztette volna a floridai városba. A tervet a Girona is támogatta, de a Királyi Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) és a spanyolországi játékosok szakszervezete (AFE) ellenezte azt (utóbbi belengette a játékosok sztrájkját is), így végül visszatáncoltak a felek, de a liga és a Barca már az akkor kiadott közleményben jelezte, hogy nem tesznek le az egyes spanyol bajnokik tengerentúlra költöztetéséről.