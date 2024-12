Alexander-Arnold 90 százalékban már Madridban van, de a Realnak van B- és C-terve is – sajtóhír

A Marca arról írt korábban, hogy a 26 éves, 33-szoros angol válogatott Trent Alexander-Arnold egyértelműen a Liverpool vezetőinek tudtára adta, az a vágya, hogy a Real Madridban játsszon, és többek között ezért sem hosszabbította meg a Mersey-parti alakulatnál a nyáron lejáró szerződését – vagyis legkésőbb a nyáron ingyen távozhatna Szoboszlai Dominik csapattársa, de még akár a téli átigazolási időszakban is mehet, igaz, ekkor valamelyest a zsebébe kellene nyúlnia a Realnak.

Az AS pedig vasárnap már arról számolt be, hogy Alexander-Arnold „90 százalékban” a Real Madridé, már tényleg csak az aláírás hiányzik a klubváltáshoz. A Liverpool hiába ajánlotta fel többször is a szerződéshosszabbítás lehetőségét, a jobbhátvéd ezeket rendre visszautasította, és a lap szerint szóban már mindenben megállapodott a Reallal.

A téli váltást mindegyik fél kizárja, és ezek alapján Alexander-Arnold fél évet még mindenképpen Liverpoolban marad, ahol egész eddigi pályafutását töltötte.

Az AS arról is ír, hogy a Real Madrid, bár egyértelműen Alexander-Arnold személyében gondolkodik, a biztonság kedvéért fenntartott egy B- és egy C-tervet is. Előbbi a Tottenham spanyol válogatott védője, Pedro Porro, míg utóbbi a Leverkusen hollandja, Jeremie Frimpong lenne.