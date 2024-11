Közel egy éve csúszik a Bernabéu tetejére tervezett skybar átadása, a Real Madrid jogi csatározásba kezdett a kivitelezővel

Az előzetes tervek szerint évente 15 millió eurós profitot generáló létesítményt eredetileg 2023 decemberében nyitották volna meg, de ez előbb 2024 áprilisában sorra kerülő el Clásicóra, majd az évad utolsó bajnokijára csúszott, majd az a helyzet állt elő, hogy a skybart a mai napi nem adták át a nagyközönségnek.

A kínos történet hátterében a létesítményt üzemeltetésével megbízott vállalat, az Anastia Gourmet áll. Az AS szerint sokakat meglepett a klub döntése, mivel egy új, vendéglátási tapasztalattal nem rendelkező cég kapta meg a feladatot, ráadásul az Anastia pénzügyi háttere is megkérdőjelezhető volt, miután csupán háromezer eurós (!) alaptőkével rendelkezett.

A kétes hátterű kivitelezőnek az üzemeltetés mellett a hely berendezését is meg kellett oldania, de az Anastia kifutott a határidőből, s alaposan meghaladta az előre meghatározott költségvetést is. A klub mellett olyan cégóriások, mint a Heineken és a Schweppes is jelentős összegekkel szállt bele a projektbe, de mivel a skybar nem nyílt meg, az Anastia adósságai csak tovább halmozódtak. A céget aztán augusztusban felvásárolta egy García-Delgado nevű vállalat, amely ugyan októberre befejezte a belső tér kiépítését, ám továbbra sem törlesztett az adósságokból. Így hiába van papíron kész a skybar, az adósság miatt a beszállítók befagyasztották a projektet. A García-Delgado közben árverésre bocsátotta a létesítmény üzemeltetési jogát, mire a Real Madrid felbontotta a szerződést az Anastiával, és felszólította a céget, hogy adja át a helyiséget a klubnak.

Az Anastia válaszul beperelte a királyi klubot (mondván, hogy a Real Madrid megakadályozza a céget a saját helyiségének a használatában), így hosszan elhúzódó jogi csatározásra lehet számítani a felek között. Az Anastia tartozásai azóta sincsenek kifizetve, így az aranybányának tekintett létesítmény megnyitása azóta is várat magára. A Real Madrid közben több lehetséges üzemeltetővel is tárgyal, így a klub háza táján van ok abban bízni, hogy hamarosan véget ér a skybart övező kálvária.