„Ennek a fejezetnek vége, de a játék folytatódik” – Andrés Iniesta edzőnek készül

„Ennek a fejezetnek vége, de a játék folytatódik. Nem maradhatok távol a futballtól, eddig is ez töltötte ki az életemet, s ez a továbbiakban is így lesz. Több különböző projekten is dolgozunk. A soron következő lépés arra motivál, hogy a futballon kívül is képezzem magam, de ugyanazzal a hozzáállással. A klubjaink és az akadémiáink projektjeivel kapcsolatban tanulnom, edzenem és hibáznom kell, mert szeretném fenntartani ezt az örökséget. Ezzel párhuzamosan nekivágok az edzőképzésnek is. Akik ismernek, tudják, mennyire makacs vagyok. Szeretnék minél jobb munkát végezni – ezúttal nem a labdát kergetve, hanem a pálya szélén” – fogalmazott Andrés Iniesta.

A korábbi középpályás megjegyezte, hogy, noha még egy kurzuson sem vett részt, olyan edzővé szeretne válni, aki trófeákat nyer. Iniesta ezután a Barcához való visszatérésről is szót ejtett.

„Egy adott ponton szívesen visszatérnék a Barca kötelékébe. Szerintem mindenkinek itt a helye, aki sok időt töltött el a klubnál, de csak a saját feltételei mellett. Amikor úgy látom, hogy játékoskoromhoz hasonlóan képes vagy segíteni a klubnak egy másik szerepkörben, örömmel térek majd vissza” – mondta a világbajnok exjátékos.