Szexuális visszaélés miatt találták bűnösnek az ellenfél kabalafigurájának mellét megérintő labdarúgót

Az esetről videót is közlő Marca beszámolója szerint az akkor a Celta Vigót, jelenleg a görög Arisz Szalonikit erősítő Mallo a 2019. április 24-én rendezett, Espanyol elleni mérkőzés előtt, a csapatok köszöntése során érintette meg az Espanyol kabalafigurájaként dolgozó, papagájnak öltözött nő mellét, annak beleegyezése nélkül.

Mallót egy nappal az eset után, 2019. április 25-én jelentették fel, majd 2019. július 10-én idézték be vallomásra, de tagadta, hogy bármilyen bűncselekményt követett volna el, és a bíró előtt kijelentette, hogy normálisan üdvözölte a játékosokat és a kabalafigurákat, akiknek nemét állítása szerint nem ismeri.

Salvador Roig Tejedor bíró Mallónak 1000 eurós pénzbírságot szabott ki az erkölcsi kár megtérítéseként, emellett a labdarúgónak 20 hónapig napi 10 eurót (összesen 6000 eurót) és az eljárási költségeket kell kifizetnie, azaz összesen 7000 eurós büntetést kapott.

„A vádlott libidós hangulatának kielégítése és az áldozat szexuális identitásának aláásása érdekében kezét a jelmez alá téve megérintette a melleit” – áll az ítéletben.

A bíró kitért arra is, hogy a panaszosnak nem volt oka arra, hogy azt sugallja, okkal akarja megkárosítani a vádlottat.

Az AS azt írja, Mallo a következő 10 napban fellebbezést nyújt be az ítélet ellen, mert nem ért egyet az érvekkel. Mallo saját közösségi oldalán is reagált a bírósági döntésre, közölve az esetről készült videófelvételt is.