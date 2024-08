Dani Ceballos távozna, ezzel felboríthatja a Real Madrid terveit – sajtóhír

A két vezető madridi sportlap, az AS és a Marca is arról számolt be csütörtöki számában, hogy Dani Ceballos még a nyári átigazolási időszakban szeretné elhagyni a Real Madridot – azaz a helyzet némileg finomodott szerda este óta, amikor több helyen már kész tényként kezelték a középpályás távozását. Most azonban az AS „csak” arról írt: Ceballost nagyon zavarja, hogy az idény eddigi részében nagyon kevés játéklehetőséghez jutott, pedig legnagyobb posztriválisa, Toni Kroos már nincs is a Real Madridnál.

A spanyol középpályás ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy távozzon, és lehetőség szerint visszatérjen korábbi klubjához, a Betishez.

A Real Madridnál ugyanakkor nem feltétlenül foglalkoznak Ceballos elkeseredettségével, noha megértik azt. Carlo Ancelotti és a szakmai stáb is tisztában van azzal, hogy Kroos távozásával kisebb űr keletkezett a középpályán, ezért minden bevethető játékosra nagy szükségük van. Annál is inkább, mert klasszikus középső középpályásként – Ceballoson kívül – csupán Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde és Luka Modric áll az olasz mester rendelkezésére. Végső esetben még Arda Güler is bevethető ebben a pozícióban, de ő inkább kicsivel a támadók mögött érzi otthonosan magát.

A madridi klub álláspontja részben a keret szűkössége miatt világos: amelyik klub szeretné Ceballost, annak 20 millió eurót kell fizetnie cserébe, ellenkező esetben a spanyol játékos nem megy sehová Madridból. Florentino Pérez klubelnök továbbá tudja azt is, hogy Ceballos már korábban is többször szerette volna hasonlóképp elhagyni a Real Madridot, ám a végén mindig maradt, és bár keveset játszott, azért így is tudott segíteni a csapatnak.

A Marca pedig arról írt: amennyiben Ceballos mégis elhagyná a Real Madridot, az azt is jelentené, hogy a klub fontolóra veszi egy új játékos szerződtetését. Annak ellenére, hogy korábban Ancelotti és Pérez is lezártnak tekintette a keretet, és biztosan állította, hogy több igazolás már nem várható a nyáron.