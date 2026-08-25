Női röplabda Eb: pihenéssel és sok videózással készülnek a mieink a németek ellen

Az olasz szakember a rövid regenerációs idő – a címvédő törökök elleni, hétfői összecsapás helyi idő szerint 21 órakor ért véget, kedden pedig 15 órakor már kezdődik a bemelegítés – miatt úgy döntött, a reggeli edzés helyett a válogatott inkább videózik, illetve pihen.

„Fizikailag ettől függetlenül rendben vagyunk, ezzel nem lesz probléma, mert bár a törökök ellen magas intenzitású mérkőzést játszottunk, egy-egy keményebb edzés fárasztóbb szokott lenni ennél. Mentálisan pedig azt gondolom, az első két találkozó a vereségek ellenére is erőt kell, hogy adjon a csapatnak, mert jól röplabdáztunk” – árulta el az MTI érdeklődésére a tréner.

Chiappini hangsúlyozta, fiatal átlagéletkorú együttesének minden találkozóból tanulnia kell, és mérkőzésről mérkőzésre előre kell lépnie.

A németek elleni összecsapásra vonatkozó kérdésre elmondta: a stábbal alaposan kielemezték az ellenfelet, amellyel múlt csütörtökön, már Isztambulban felkészülési mérkőzést is játszottak, így a játékosok számára sem ismeretlen a rivális.

„Ami biztos, hogy a németek ellen is ugyanolyan agresszívan kell szerválnunk, mint a lengyelek és a törökök ellen tettük, mert azzal a két nagycsapat dolgát is alaposan meg tudtuk nehezíteni. Az is fontos lesz, hogy a blokkvédekezésünk ugyanolyan rendezett és pontos legyen, mint eddig, mert csak így lehet esélyünk a győzelemre. Bízom a csapatban” – magyarázta a szövetségi kapitány, akinek együttese múlt héten három szoros játszmában maradt alul a németekkel szemben.

Az 1/1-es győzelmi mutatóval álló német válogatott rendszeres szereplője a világbajnokságoknak – 1967 óta mindegyiken ott volt –, s bár a Nemzetek Ligája mezőnyének is állandó tagja, az Európa-bajnokságokon a 2011-es és 2013-as ezüstérme óta folyamatosan esik vissza a teljesítménye: 2015 és 2019 között a negyeddöntő, az elmúlt két alkalommal viszont a nyolcaddöntő jelentette a csapat számára a végállomást.

A mostani tornán a szlovénoktól elszenvedett vereség után a lettek legyőzésével javítottak az olasz Giulio Bregoli tanítványai, akik hétfőn rápihenhettek a mieink elleni összecsapásra. Az együttes egyik húzóembere a magyar származású, de német válogatott ifjabb Grózer György lánya, a 19 éves Leana Grozer, aki előbb 12, majd 17 ponttal volt csapata legeredményesebbje, s aki a következő idényben már az olasz élvonalban játszik majd. A húzóemberek közül Hanna Orthmann az olasz és török élcsapatok után a következő idényt Japánban tölti majd, de a keret erősségét mutatja, hogy Lina Alsmeier, Emilia Weske, Anastasia Cekulaev és Camilla Weitzel is a világ egyik legerősebb ligájának számító olasz élvonalban edződött a legutóbbi szezonban.

A magyar–német összecsapás – közép-európai idő szerint – 15 órakor kezdődik a török, cseh, azeri és svéd közös rendezésű viadalon, amelyen a hatcsapatos csoportokból a legjobb négy jut nyolcaddöntőbe.