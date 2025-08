Hajós Artúr a következő hetekben biztosan a strandröplabdára fókuszál régi-új társával

A 24 éves, homokon ötszörös magyar bajnok játékos az elmúlt másfél évben a Pénzügyőr csapatában a teremröplabdára koncentrált – közben tavaly nyáron bronzérmes lett a homokon is –, de a jövő hétvégi, budapesti országos döntőben újra összeáll a címvédő, hatszoros bajnok Stréli Bencével.

„Mindketten sérülésből jövünk vissza, én emiatt a szezont is később tudtam elkezdeni, így a nyár fő feladata a pontgyűjtés volt. Örülök, hogy sikerült megbeszélni, hogy Bencével újra összeálljunk, a jelenlegi visszatérésünk pedig nemcsak a jövő hétvégi ob-döntőre vonatkozik, hanem még két Futures-tornán is biztosan elindulunk együtt” – mondta az MTI-nek adott interjújában Hajós Artúr, aki mind az öt bajnoki címét azzal a Strélivel nyerte, akivel 2018-ban az ifjúsági olimpián negyedik helyen végzett.

Hajós a mostani nyár egy részében a fiatal, mindössze 18 éves Niemeier Lukas párja volt, akivel amellett, hogy a tatai ob-fordulót megnyerték, a leuweni Futures-versenyen a negyeddöntőig meneteltek.

„Lukasban nagy potenciál van, kicsit a korabeli önmagamat látom benne, fizikálisan és mentálisan is hasonló adottságokkal rendelkezik, mint én. Hihetetlenül jó játékos lehet, jó volt vele játszani, az eredményeink pedig jó visszajelzések voltak arra nézve, hogy jó úton járok, jól sikerült a rehabilitációm, nem égtem ki és még megvannak azok a képességeim, amik két éve is, amikor Bencével Futures-tornán ezüstérmet is nyertünk” – értékelte formáját Hajós.

A játékos szerint a Strélivel való közös munkán – amely még csak egy hete kezdődött újra – látszik, hogy korábban sokat játszottak együtt, mert vannak olyan dolgok a pályán, amik „berögződés-szerűen, automatikusan működnek”, az ugyanakkor érződik, hogy még sok edzésre és mérkőzésre van szükségük ahhoz, hogy ugyanabba a formába kerüljenek, amilyenben voltak.

„Ebben remek segítség lesz az ob-döntő, ahol természetesen szeretnénk a dobogó tetején állni. Azt azonban hozzáteszem, hogy nyomás nincs rajtunk, hiszen jó néhányszor voltunk már ott, nincs veszítenivalónk, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk, ez a verseny akkor is jó felkészülés lesz az utána következő két, nemzetközi megmérettetésre. Azok még fontosabbak lesznek, mert szeretnék ott is újra ranglistapontokat gyűjteni” – utalt Hajós a magyarországi finálé után rájuk váró burundi, illetve budapesti Futures-tornára.

A teremröplabda-pályafutásának esetleges folytatására vonatkozó kérdésre nem tudott konkrétummal válaszolni, mert bár jól érezte magát a Pénzügyőrnél, ahol gyorsan be is fogadták, tudja, hogy ha szeretne valahol a legmagasabb szintre elérni, akkor „nem biztos, hogy párhuzamosan lehet egyszerre mindkét szakágban versenyezni”.

„Rendkívül hálás vagyok a PSE-nek, amely a rehabilitációmban is végig segített, de hiába vannak lehetőségeim a teremben is, ezzel kapcsolatban egyelőre semmi biztosat nem tudok mondani. A következő hetekben viszont minden figyelmemmel a strandröplabdára koncentrálok” – zárta Hajós Artúr.