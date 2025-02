Megizzadt, de végül bebiztosította negyedik helyét az UTE a női Extraligában

A papírforma alapján egyértelműen az UTE volt a mérkőzés esélyese, de az óbudaiak fiókcsapata két játszmában is alaposan megizzasztotta a házigazdákat. A piros-kékek kezdték jobban a meccset, többször is vezettek három ponttal, s kellett fél szett, hogy a lilák rendezzék a sorokat. A végjátékban már helyre állt a világ rendje, ezt 10:2-re nyerték az újpestiek, ahogyan a második szettben is ők domináltak.

A harmadikban azonban többször is hullámvölgybe kerültek és 19:23-nál nagyon közel voltak a szettgyőzelemhez a vendégek, sőt, két játszmalabdájuk is volt, azonban mindkettőt elhibázták, az UTE pedig fordított, s mivel ez már a nyolcadik győzelmük volt, így egy fordulóval az alapszakasz vége előtt bebiztosították negyedik helyüket a tabellán, mivel két riválisuk, a Kaposvár és a MÁV Előre pontban ugyan még beérheti őket, a győzelmek számában már biztosan nem.

EXTRALIGA, NŐK

ÚJPESTI TE–VASAS SC 3:0 (17, 16, 26)

Szilágyi utca, 152 néző. V: Szabó P., Jámbor

UTE: Bagyinka 5, Whitney 7, Ambrosio 9, GRAFORT 14, TARIN 16, Canak 5. Csere: Dömsödi, Baksa (liberók), Jámbor, Jelinkova, Märcz. Edző: Alper Erdogus

VASAS SC: Botyánszki 8, Zsombók A. 8, Olcsváry 7, SINKA 9, Rieder 3, Engin. Csere: Stankovics, Balogh E. (liberók), Mihálszki, Zsombók E. 1, Kiss N. Edző: Kőnig Gábor

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:3, 3:4, 5:8, 9:10, 13:12, 15:16, 24:17. 2. játszma: 7:2, 7:5, 17:7, 19:13, 24:15. 3. játszma: 1:3, 8:4, 10:10, 13:16, 18:19, 19:23, 23:24, 26:25

MESTERMÉRLEG

Alper Erdogus: – Örülök a győzelemnek és a 3 pontnak. A meccset végig kontroll alatt tartottuk, annak ellenére, hogy a 3. szettben hátrányból kellett visszajönnünk. Mostantól a hátralévő egy meccsre és a rájátszásra koncentrálunk.