Kihirdették a női röpiválogatott keretét az Európa-ligára

Az olasz szakember három tartalékkal kiegészítve 19 fős keretet hirdetett ki hétfőn a magyar szövetség honlapján, s a csapatban ott van minden olyan játékos, aki kulcsszereplője volt a tavalyi sikereknek, így Németh Anett is, aki a világ egyik legerősebb bajnokságának, az olasz élvonalnak a második legjobb pontszerzője volt.

A feladók közül Petrenkó Brigitta kisebb sérüléssel bajlódik, míg a hosszú térdsérülése után nemrég visszatért Boskó Ágnes sem százszázalékos, így a kapitány a budapesti felkészülés elején több más irányítót is megnéz majd - közülük Kiss Nóra még kerettag sem volt, ő az egyik tartalék. Mellette az Egyesült Államokban tanuló Ratkai Panna, a kaposvári Szerényi Gréta, valamint a vasasos Fekete Fanni is újonc.

„Az Európa-liga remek lehetőség lesz arra, hogy felmérjük, hol tartunk, mennyit sikerült az elmúlt egy évben előre lépnünk, ráadásul új ellenfelekkel csaphatunk össze. Kíváncsian várjuk, hogy most honnan tudunk elindulni, lépésről lépésre szeretnénk építkezni ezúttal is” – mondta az MTI érdeklődésére Chiappini.

A szakember hozzátette, a fő cél ugyanakkor az augusztusi két Eb-selejtező, mert tisztában vannak azzal, hogy a tavaly legyőzött belga válogatott ezúttal erősebb lesz, de szeretnék bebizonyítani nekik és saját maguknak is, hogy ők is fejlődtek.

„A kulcsmérkőzés ugyanakkor a dánok elleni hazai lesz, ha azt megnyerjük, biztosan ott leszünk az Eb-n” – jelentette ki a tréner.

Chiappini elmondta, az újonnan behívott, vagy eddig kevesebb lehetőséget kapott játékosoktól azt várja, hogy motiváltan, a többiekre nyomást helyezve érkezzenek meg az edzőtáborba, ahol próbálják meg az bebizonyítani, hogy helyük van a keretben.

„Szeretném, ha minél nagyobb lenne a merítési lehetőségünk, emellett hiszünk ebben az új generációban, éppen ezért a szövetséggel is abban maradtunk, hogy folytatjuk a megkezdett utat és olyan játékosokat hívunk be, akik motiváltak és büszkék arra, hogy a nemzeti válogatottban szerepelhetnek. Szeretnénk, ha a tavalyi remek atmoszféra idénre is megmaradna, eltökélt, jó edzésmunkát várok mindenkitől, a rutinosabb játékosoktól pedig azt is, hogy vigyék a hátukon a csapatot” – mondta Alessandro Chiappini.

A kapitány - akit szezon közben menesztettek klubjától, a lengyel LKS Lództól - az erre vonatkozó kérdésre azt válaszolta: tiszta a lelkiismerete, mert mindent megtett az együttesért, és amellett, hogy hiányzott neki a röplabda, feltöltődött, így megújulva, energiával telve várja a jövő hétfői kezdést.

A keretből a legtöbben - összesen heten - a sorozatban negyedszer magyar bajnok Vasas Óbudát képviselik, s hat olyan játékos van, aki külföldön röplabdázik.

A magyarok az El legmagasabb, arany divíziójában május 30-án, Bakuban kezdenek majd a házigazda azeriek ellen, míg másnap a szlovénokkal találkoznak ugyanott. Június 6-án Balázsfalván a rendező románokkal, másnap a görögökkel csapnak össze, míg a nemzeti csapat a harmadik tornáját hazai pályán, a Kaposvár Arénában vívja majd: június 13-án Montenegrót, a 15-i záráson pedig Portugáliát látja vendégül.

A 12 csapatos alapszakaszból a legjobb három csatlakozik a házigazda svédekhez a június 28-29-én, Ängelholmban megrendezésre kerülő négyes döntőben.

A magyarokra aztán néhány hetes pihenő, majd az Európa-bajnoki selejtezőre való felkészülés vár: az Németh Anették a kvalifikáció felénél öt ponttal vezetik csoportjukat a belga és a dán válogatott előtt, s augusztusban előbbivel idegenben, utóbbival hazai pályán csapnak majd össze. A hét csoportból az elsők mellett az öt legjobb második jut ki a jövő nyári, azeri, cseh, svéd és török közös rendezésű viadalra.

A magyar női röplabda-válogatott kerete

Centerek: Ambrosio Melani (UTE), Fekete Fanni (Vasas Óbuda), Kump Alíz (Fatum Nyíregyháza), Lászlop Alexandra (Fatum Nyíregyháza), Szerényi Gréta (KNRC), Radnai Luca (UNC A&T, amerikai)

Feladók: Boskó Ágnes (Vasas Óbuda), Petrenkó Brigitta (VC Kanti Schaffhausen, svájci), Tóth Sára (Vasas Óbuda) feladóátlók: Erőss Mirtill (Vasas Óbuda), Németh Anett (Bartoccini-Mc Restauri Perugia, olasz)

Négyesütők: Glemboczki Zóra (Vasas Óbuda), Kiss Gréta (VC Wiesbaden, német), Kiss Lilla (Vasas Óbuda), Ratkai Panna (Dayton University, amerikai), Szedmák Réka (Dinamo Bucureşti, román) liberók: Kertész Petra (MBH-Békéscsaba), Szalai Anna (Vasas Óbuda), Tóth Fruzsina (Fatum Nyíregyháza)

Tartalékok: Fekete Ramóna (feladó, MBH-Békéscsaba), Hollósi Dóra (center, DVTK ONGROPACK), Kiss Nóra (feladó, Vasas SC)