Schmidt Ádám: A magyar sportirányítás számára a röplabdasport is kiemelten fontos

A sportvezető a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémián csaknem 70 klub több mint 150 képviselője előtt azt mondta, „tudjuk, hogy ennek érdekében nekünk is vannak feladataink, ezért több újdonságot is megvalósítottunk a sportirányítás területén. A kormánynak továbbra is kiemelt stratégiai ágazata a sport, ezért semmiben nem fog hiányt szenvedni a sportág a 2025-ös évben sem” – jelentette ki Schmidt Ádám.

Vatai Gabriella, a magyar szövetség elnöke hozzáfűzte, az államtitkár a célt és a feladatot egyértelműen megfogalmazta, nekik pedig felelősségük, hogy a magyar röplabdázást újra elindítsák a fejlődés útján.

„Vannak körünkben olyan legendák, ikonok és példaképek, akik szerepeltek már olimpián, célunk, hogy sportágunk újra képviseltethesse magát és hazánkat az ötkarikás játékokon. Fontos, hogy javítsunk a minőségen, foglalkozzunk a mennyiséggel és megmutassuk sportolóinknak a kettőskarrier-modell lehetőségét. Szüksége van a magyar sportnak és a magyar röplabdázásnak a jó szakemberekre, hiszen együtt, közösen tudjuk megvalósítani a célt” – mondta Vatai.