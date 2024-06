Női röpi: Sokáig fájó lesz ez nekünk – Kump Alíz

Öt győzelem után a legutolsó mérkőzésén 3:1-re kikapott női röplabda-válogatottunk Finnországtól az Ezüst Európa-ligában. Sajnos, ez az egyetlen vereség nagy valószínűséggel azt is jelenti, hogy csapatunk lemarad a célul kitűzött döntőbe jutásról. Érthető, hogy az utolsó találkozó után a szakmai stáb tagjai és a játékosok is csalódottak és kissé tanácstalanok voltak.

„Azt tudtuk, hogy a biztos döntőbe kerüléshez legalább egy pontot kellett volna szereznünk – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Kump Alíz, a válogatott 20 éves centere. – Így viszont igazából fogalmunk sincs róla, hogy most mi a helyzet. Csak az edzők mondták, hogy valószínűleg szettaránnyal a portugálok mögé szorulunk, akikkel nem is játszottunk. Maradjunk annyiban, elég érdekes volt az Európa-liga idei kiírása.”

Pedig a mieinknek a saját kezükben volt a sorsuk, hiszen a negyedik játszmában 24:20-nál négy lehetőségük is volt egyenlíteni és 2:2-es játszmaállásnál már biztosan pontot szereztek volna, ami elég lett volna a fináléba kerüléshez. Azonban nem sikerült feltenni az i-re a pontot, az északiak sorozatban hat pontot szereztek, megfordították a játszmát és lezárták a mérkőzést.

„A meccs után még összegyűltünk az öltözőben és megbeszéltük a történteket – folytatta Kump. – A kapitány elmondta, elégedett azzal, ahogyan dolgoztunk, de ahelyett, hogy most lettünk volna csúcsformában, sajnos a döntő pillanatokban éppen most remegett meg a kezünk. Ebben az is benne van persze, hogy az eddigi ellenfeleink azért nem tettek különösebben próbára minket és ez éppen az első jelentősebb ellenféllel szemben ütött vissza. Egy pontra voltunk a döntőtől, de nem sikerült és ez biztosan nagyon sokáig fájni fog még. Ettől függetlenül számomra így is pozitív élmény marad az eddigi szereplésünk.”

A Fatum-Nyíregyháza éppen hétfőn jelentette be a gödöllői nevelésű, korábban Kaposváron, a Vasasban és Békéscsabán is megforduló játékos szerződtetését.

„Nagyobb reményekkel igazoltam egy éve Békéscsabára, eredetileg a bajnoki döntőt, a Magyar Kupa-győzelmet és a Közép-európai Ligában való címvédést céloztuk meg, de sajnos egyikből sem lett semmi. A kupadöntőben viszonylag simán kikaptunk a Vasastól, a bajnoki döntőbe pedig be sem jutottunk. Már a négy közé kerülésért is megszenvedtünk az UTE-val és emiatt fel kellett áldoznunk a Közép-európai Liga négyes döntőjét is.”

A bajnoki negyeddöntő ötödik meccsét sikerült megnyerniük, de az elődöntőben a Kaposvárral szemben alulmaradtak és a bronzérmet is csak az ötödik találkozón sikerült megszerezniük:

„Békéscsabán több játéklehetőséget kaptam, mint előtte a Vasasban, de azért így is maradt bennem hiányérzet. Mondjuk, két olyan játékossal kellett felvennem a versenyt, mint Bodnár Dorottya és Pintér Andrea… Andival együtt igazolunk Nyíregyházára és Lászlop Alexandra lesz a harmadik center, szóval az sem lesz éppen egy egyszerű felállás, de sohasem szoktam megfutamodni a kihívások elől. Az edző személye is a Nyíregyháza mellett szólt, hiszen Adrian Chylinskivel a válogatottban is együtt dolgozunk. Emellett egy jó lengyel feladó is érkezik a csapathoz, úgyhogy abban bízom, hogy ami nem sikerült Békéscsabán, az a következő idényben összejön.”

Szlovéniai edzőtábor után jön a pihenő A finnektől elszenvedett vereséggel nem ért még véget a válogatott programja, már csak azért sem, mert az északiaknak még van hátra egy mérkőzésük, azaz matematikailag még van esély a továbbjutásra, igaz, ehhez az kellene, hogy kikapjanak a feröreiektől, ami azért, valljuk be, világszenzáció lenne. A magyar csapat kedden indul Szlovéniába, ahol a hétvégéig több edzőmérkőzést is játszik, majd ezt követően is lesznek még edzések. Június közepétől lesz egy hónapos szünet, utána kezdődik a közvetlen felkészülés az augusztusi Európa-bajnoki selejtezőkre. Válogatottunk itt a B-csoportba kapott besorolást, amelyben Belgium és Dánia lesz az ellenfele. Augusztus 18-án Dániában rajtol a kvalifikáció, majd augusztus 25-én Belgiumot fogadjuk az Érd Arénában. A másik két csoportmérkőzést csak 2025 augusztusában rendezik, akkor derül ki, hogy kijut-e a csapat a 2026-os Európa-bajnokságra. Az azeri, cseh, svéd és török közös rendezésű kontinenstornára a hét csoport győztese és az öt legjobb csoportmásodik jut ki.