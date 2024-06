Ifjabb Nagy Péter: Száz százalék kell a sikerhez

– Idén miért nem neveztek az Európa-liga-sorozatra?

– Az utolsó pillanatig nyitva hagytuk a kérdést, de mivel a nevezési határidőig csak Feröer, Izland és az osztrák U22-es válogatott jelentkezett, elálltunk az indulástól – mondta el lapunk kérdésére a kapitány. – Az osztrákokkal ugyan szívesen játszottunk volna így is, de – nem lebecsülve az ellenfeleket – a feröeri és az izlandi meccs magas költségei nem állnak arányban a sportértékükkel. Egész egyszerűen anyagilag nem érte volna meg, úgyhogy az a döntés született, hogy az idei sorozatot inkább kihagyjuk.

– Az edzőtábort azonban így is megtartották.

– Igen, május 20. óta, azaz hatodik hete edzőtáborozunk a budaörsi szállás és az érdi edzéshelyszín között ingázva. Így, hogy nem kell mérkőzésekre koncentrálni, legalább nagyobb hangsúlyt tudtunk fektetni a játékosok fizikai és egyéni taktikai felkészítésére. Ezen a héten még játszunk egy edzőmeccset az U22-es válogatottal, amely utána megy az Európa-bajnokságra, aztán tartunk egy kéthetes szünetet, már csak azért is, mert öten a mi keretünkből is ott lesznek az Eb-n.

– A selejtező előtt lesznek azért felkészülési mérkőzések?

– Le van már kötve két-két meccs Svájccal, Montenegróval és Ausztriával is júliusban és augusztusban. Próbálkoztunk egy felkészülési tornát összehozni most is, több mint tíz szövetséget kerestünk meg, de azoktól a csapatoktól, amelyek nem indulnak az Európa-ligában, a svédek kivételével rendre azt a választ kaptuk, hogy ők most pihennek. De nincs ezzel semmi baj, mert így meg más téren, például mentálisan tudtuk fejleszteni ezt a nagyon fiatal társaságot.

– Az Eb-felkészülés második szakaszában is Érden edzenek?

– Marad ugyanez a felállás, Budaörsről buszozunk át Érdre. Július 15-én kezdünk, de az első héten még nem lesz ott az az öt játékos, akik az U22-es Európa-bajnokságon szerepelnek és akiknek természetesen nagyon szurkolunk. Így nekik is lesz egy kis pihenőjük, de aztán belehúzunk, jönnek a svájciak, aztán mi utazunk Montenegróba, majd közvetlenül az első selejtező előtt az osztrákokat látjuk vendégül.

– Augusztus 17-én Dániát fogadják, 29-én pedig Törökországban lépnek pályára a selejtezőn. Hogyan látja az esélyeket?

– Az egyértelmű, hogy a törökök a toronymagas esélyesei ennek a csoportnak, láttuk a meccseiket is a világligában, de az meg pluszmotiváció a srácoknak, hogy ilyen játékosok ellen léphetnek pályára. A dánok kijutottak a legutóbbi Európa-bajnokságra, amelyen nem szereztek pontot, három éve pedig szoros meccset játszott velük a válogatottunk az Európa-liga elődöntőjében. Úgy gondolom, az ő szintjüket meg tudjuk közelíteni, ha a meccsen mi a tudásunk száz százalékát adjuk. Két tényezőn múlik a siker: a nyitásfogadásunkon és a nyitásaink agresszivitásán. A 2023-as El-menetelés során addig teljesen rendben mentek a dolgok, amíg össze nem találkoztunk a lettekkel, akik már nagyobb sebességű szervákkal kínálták meg a játékosainkat. Erre kell majd felkészülnünk most is. Emellett a saját nyitásaink agresszivitását is fokozni kell, de a kettő közül a nyitásfogadás a fontosabb. Ha az rendben lesz, fel tudjuk venni a versenyt a skandinávokkal.

– A másik két mérkőzést majd csak jövőre játsszák le…

– Igen, ez a lebonyolítás elég furcsa, nem is tetszik. Jobb lett volna egyben lejátszani a négy mérkőzést, a legjobb pedig az lenne, ha az összes meccset jövőre játszanánk, mert akkor lenne még egy évünk a felkészülésre, s ennek a fiatal csapatnak jót is tenne még a rutinszerzés, de hát ez van, ebből kell kihozni a legjobbat…

A MAGYAR FÉRFI RÖPLABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Feladók: Keen Cameron Illés (Athlosz Oresztiadasz – görög), Szabó Vilmos József (MÁV Előre-Foxconn)

4-es ütők: Horváth Kristóf (SK Aich/Dob – osztrák), Kecskeméti Bálint Olivér (Kecskeméti RC), Péter Benedek (GreenPlan-VRCK), Szalai Kristóf József (Pénzügyőr SE)

Átlók: Bibók Balázs (GreenPlan-VRCK), Varga Péter (Kecskeméti RC)

Liberók: Kiss Máté (GreenPlan-VRCK), Takács Milán (MÁV Előre-Foxconn)

Centerek: Ambrus Bence (MÁV Előre-Foxconn), Boldizsár Péter Andor (Kecskeméti RC), Cziczlavicz Dávid (GreenPlan-VRCK), Tomanóczy Bálint (MÁV Előre-Foxconn)